Эксперты Египта констатируют: ДАИШ впадает в террористическую агонию

Египетские эксперты по безопасности опубликовали совместную работу, в которой отмечаются факты усилившегося террора против местного населения в Сирии и Ираке со стороны боевиков группировки ДАИШ («Исламское государство», ИГ, ИГИЛ, запрещена в России). Как пишет панарабская газета Asharq Al-Awsat, ссылаясь на информацию экспертов Египта, террористы ДАИШ практически ежедневно проводят публичные казни гражданских лиц, которые были схвачены при попытке покинуть контролируемые «халифатом» города.

Особую жестокость боевики ИГ проявляют к остающимся в западных кварталах города Мосул мирным жителям, пожелавшим выбраться из зоны боевых действий. Казни осуществляются с целью устрашения, чтобы удержать население от бегства из осаждаемого правительственными войсками иракского мегаполиса.

Террористы в беспрецедентных масштабах пользуются тактикой прикрытия «живыми щитами», которые всё чаще создаются из женщин и детей, говорится в экспертном исследовании.