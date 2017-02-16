Эксперт: Трамп никогда не был «пророссийским», он просто троллил Хиллари Клинтон

За последние две недели администрация Дональда Трампа и его советники успели сделать несколько заявлений, которые можно расценить как антироссийские.

Как заявил глава Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с «Русской Весной», такая оценка связана с тем, что российское общество и элиты изначально неверно оценивали Дональда Трампа.

«Я не понимаю, с чем была связана эйфория вокруг победы Дональда Трампа, что он чуть ли не самый пророссийский президент США. По-моему, с самого начала было видно, что он человек практической направленности и к России не испытывает никакого пиетета или симпатии», — заявил эксперт.

Он отметил, что Трамп использовал «российскую карту» чтобы «потроллить» сторонников Хиллари Клинтон.

«А теперь он уже пытается троллить Россию», — считает эксперт.

На его взгляд, Трамп отлично сыграл свою роль в ходе избирательной кампании, эксплуатируя определённые настроения потенциальных избирателей. «Сейчас в этом необходимости нет, и он вернулся к обычной американской повестке», — резюмировал Мухин.