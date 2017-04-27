Эксперт: пришло время снижать ставку

Крупные иностранные банки делают ставку на то, что Банк России будет вынужден снизить ставку, учитывая недавние заявления Владимира Путина.

Инфляция в России замедлилась практически до целевого уровня ЦБ, и теперь у регулятора нет никаких оснований удерживать высокую ставку. Более того, учитывая, что крепкий рубль довольно сильно бьет по бюджету России, правительство также заинтересовано в существенном снижении ставки.

Как отметил независимый аналитик Дмитрий Адамидов для «Русской Весны», снижение ставки в нынешних условиях выглядит вполне логичным шагом.

Однако, по его словам, не стоит опираться на заявления главы ЦБ, поскольку регулятор не спешит с раскрытием своих планов.

«В нынешних условиях и четверть и половина процента — это весьма консервативное решение. Спрэд с ключевыми по мировым ставками остаётся высоким и кредиторы ещё смогут заработать дополнительную прибыль на ОФЗ. Думаю, при заявленной целевой инфляции в 4% нормальный уровень ставки составляет не выше 5,5–6%», — отметил Адамидов.

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