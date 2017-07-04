Эксперт: Полноценное восстановление на рынке нефти начнется только в 2018 году

Ситуация на глобальном рынке нефти существенно не изменилась за последние полгода, однако несмотря на это цены на нефть периодически обваливаются, а потом восстанавливаются.

Как заявил независимый аналитик Дмитрий Адамидов для «Русской Весны», в ближайшее время не стоит ожидать, что ситуация на рынке нефти изменится.

«Нефть в настоящее время ведет себя довольно предсказуемо – быстро падает к 45 долларам за баррель, а потом медленно восстанавливается к 50 или 55-57 долларам, если вдруг крупные спекулянты «забывают» организовать очередной обвал», — заявил аналитик.

По его словам, пока рынок физических поставок не сбалансируется (а это произойдет не ранее 2018 года) такое положение дел, по всей вероятности, сохранится.

«Поэтому курс доллара к рублю, который, кстати говоря, уже не так однозначно коррелирует с нефтью как в 2014-2015 годах, скорее всего тоже будет дрейфовать в диапазоне 56-60 руб. по крайней мере до начала осени», — отметил эксперт.

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