Россия 

Эксперт: От рубля не стоит ожидать резких движений

0 коментариев
Эксперт: От рубля не стоит ожидать резких движений | Русская весна

Российская валюта продолжает укрепляться, даже несмотря на коррекцию цен на нефть.

Независимый аналитик Дмитрий Адамидов в беседе с «Русской Весной» заявил, что потенциал дальнейшего укрепления рубля довольно ограничен.

«Я думаю, что при сложившихся ценах на нефть 55 рублей за доллар — это тот предел, за которым ЦБ выйдет на рынок с масштабными интервенциями против рубля. Пока нефть существенно не подорожает, рубль выше не пустят, потому что нечем будет наполнять бюджет, а новые внешние заимствования для России пока проблематичны», — заявил эксперт.

На его взгляд, ситуация на валютном рынке России будет развиваться не слишком драматично – резких движений курса рубля ожидать не стоит.

«Никакого резкого роста ожидать не стоит. Равно как и резкого падения курса к 70 рублям, о котором сейчас так много говорят трейдеры. Психологически понять людей можно – купив доллар по 65 или даже 60 рублей неприятно видеть его на нынешних уровнях. Но «поход на 70» в ближайшие месяцы возможен только в случае, если с российского рынка массово побежит иностранный капитал, который пока что наоборот последовательно наращивает свое присутствие», — резюмировал Адамидов.

По материалам: http://rusvesna.su/economy/1486998907

Другие новости:

f5hvca_1464042244

Черногория становится стратегическим плацдармом для НАТО, — вице-спикер Госдумы

0
9wjyqd_1469720883

Песков рассказал, почему на важные посты назначили силовиков

0
nsxf9k_1464399604

Чем больше Россия уступает Западу, тем больше он будет давить на Россию — мнение

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *