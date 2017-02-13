Эксперт: От рубля не стоит ожидать резких движений

Российская валюта продолжает укрепляться, даже несмотря на коррекцию цен на нефть.

Независимый аналитик Дмитрий Адамидов в беседе с «Русской Весной» заявил, что потенциал дальнейшего укрепления рубля довольно ограничен.

«Я думаю, что при сложившихся ценах на нефть 55 рублей за доллар — это тот предел, за которым ЦБ выйдет на рынок с масштабными интервенциями против рубля. Пока нефть существенно не подорожает, рубль выше не пустят, потому что нечем будет наполнять бюджет, а новые внешние заимствования для России пока проблематичны», — заявил эксперт.

На его взгляд, ситуация на валютном рынке России будет развиваться не слишком драматично – резких движений курса рубля ожидать не стоит.

«Никакого резкого роста ожидать не стоит. Равно как и резкого падения курса к 70 рублям, о котором сейчас так много говорят трейдеры. Психологически понять людей можно – купив доллар по 65 или даже 60 рублей неприятно видеть его на нынешних уровнях. Но «поход на 70» в ближайшие месяцы возможен только в случае, если с российского рынка массово побежит иностранный капитал, который пока что наоборот последовательно наращивает свое присутствие», — резюмировал Адамидов.