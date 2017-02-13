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Эксперт: Крупные банки придут в Крым только после серьезных политических потрясений

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Эксперт: Крупные банки придут в Крым только после серьезных политических потрясений | Русская весна

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей описал специфику банковской сферы в Крыму.

Крупные российские банки могут начать работать в Крыму только после «серьезных политических и экономических потрясений». Об этом заявил председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин в ходе видеомоста Москва-Симферополь в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня».

«В финансовой сфере, наверное, важность интеграции на международные рынки чрезвычайно важна. И напрямую работать в Крыму банкирам, которые хотят сохранить свой бизнес как таковой, очень сложно», — пояснил Янин.

При этом он отметил, что на полуострове есть своя специфика в сфере защиты заемщиков финансовых учреждений.

«Когда мы рассказываем про новации в законодательстве в центральной России, крымским заемщикам завидуют другие граждане России, потому что те освобождения, которые есть для заемщиков Крыма, беспрецедентны. Ни один другой регион Российской Федерации не получил таких полномочий и послаблений, которые получили жители Крыма и Севастополя», — отметил эксперт.

По материалам: http://rusvesna.su/economy/1486991807

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