Эксперт: Крупные банки придут в Крым только после серьезных политических потрясений

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей описал специфику банковской сферы в Крыму.

Крупные российские банки могут начать работать в Крыму только после «серьезных политических и экономических потрясений». Об этом заявил председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин в ходе видеомоста Москва-Симферополь в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня».

«В финансовой сфере, наверное, важность интеграции на международные рынки чрезвычайно важна. И напрямую работать в Крыму банкирам, которые хотят сохранить свой бизнес как таковой, очень сложно», — пояснил Янин.

При этом он отметил, что на полуострове есть своя специфика в сфере защиты заемщиков финансовых учреждений.

«Когда мы рассказываем про новации в законодательстве в центральной России, крымским заемщикам завидуют другие граждане России, потому что те освобождения, которые есть для заемщиков Крыма, беспрецедентны. Ни один другой регион Российской Федерации не получил таких полномочий и послаблений, которые получили жители Крыма и Севастополя», — отметил эксперт.