Эксперт: Интервенции Минфина не оказали сильного воздействия на рубль

Банк России во вторник впервые вышел на валютный рынок с интервенциями по поручению Министерства финансов.

Как заявил «Русской Весне» независимый аналитик Дмитрий Адамидов, первый день показал, что волнения трейдеров в связи с ожиданием интервенций значительно превысили реальный эффект.

«Огульно валюту никто не скупал, рубль, конечно, немного ослаб, но в целом это не было катастрофично. Конечно, пока далеко идущих выводов делать не стоит, но пока все выглядит так, что ЦБ действует вполне профессионально. Что собственно от него и ждет большинство участников рынка», — отметил эксперт.

Стоит напомнить, что Минфин принял решение пополнять валютные резервы за счет нефтегазовых дополнительных доходов бюджета, которые образуются в том случае, когда цены на нефть находятся выше отметки $ 40 за баррель.