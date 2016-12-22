Экс-танцор Жанны Фриске рассказал о романе со звездой на шоу Гузеевой

Жанны Фриске, последние новости: экс-танцор Жанны рассказал о романе со звездой. Несколько дней назад стала доступна информация о том, что знакомства с Шепелевым певица имела любовную связь с другим мужчиной. Выяснилось, что в свое время она влюбилась в Петра, который в качестве танцора работал в её коллективе. Стало известно, что отношения с певицей у танцора длились четыре года. До настоящего момента информация о романтической связи Жанны с членом группы подтанцовки в сети не появлялась.

СМИ ничего не было известно об отношениях исполнительницы с участником подтанцовки. Этой информации владели только родные покойной певицы. Кроме того, певица и её в тот момент возлюбленный делали все возможное, чтобы об этом никто ничего не узнал. Оказавшись в программе «Давай поженимся», об этом сообщил сам танцор, которого зовут Петр. Он сообщил, что одно время работал у исполнительницы, которая на российской эстраде была хорошо известна.

По ходу программы ему всё же пришлось сознаться, что он любил певицу и у них были серьезные отношения. По словам участника программы, покинуть команду Жанны он решил, когда понял, что занимаясь только танцами, он не сможет заработать достаточно денег для того чтобы купить своей супруге дорогой автомобиль и хорошую квартиру. Теперь он занимается строительным бизнесом.

Редакторы программы пытались узнать, как можно больше информации о его личной жизни, а также о его возлюбленной. Авторы программы признались, что цели прорекламировать свою персону у Петра не было. Несколько раз он звонил главному редактору до эфира, поскольку сомневался, что ему имя возлюбленной стоит называть. Однако редакторы настояли на том, чтобы он раскрыл в эфире этот секрет.

Фото: соцсети

По материалам: https://www.flamenews.ru/shou-biznes/7877-eks-tancor-zhanny-friske-rasskazal-o-romane-so-zvezdoy-na-shou-guzeevoy.html