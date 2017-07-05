Шоу-бизнес 

Экс-супруга Безрукова рассказала о депрессии после развода

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© ИТАР-ТАСС/ Алексей Филиппов

Поддержка друзей и родных — то, что помогает возродиться после расставания с любимым человеком, рассказала бывшая жена российского актера Сергея Безрукова Ирина. Актриса в интервью Anews заявила, что главное в этой сложной ситуации — обходиться без алкоголя и антидепрессантов.

Потому что если мы все-таки еще живы, мы должны не только для себя, но и для кого-то послужить, что-то сделать. А когда человек эмоционально разбит вдребезги, у него нет сил. Это очень непростая ситуация, но я знаю, что из нее можно выйти! — призналась разведенная артистка.

По ее словам, сейчас она видится с бывшим мужем крайне редко, так как играет всего лишь в одном спектакле в театре, которым руководит Сергей Безруков.

Пара рассталась в 2015 году. После развода Сергей Безруков женился на режиссере Анне Матисон. Год спустя у актера родилась дочь.

По материалам: http://ridus.ru/news/256392

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