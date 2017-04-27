Экс-солист «Агаты Кристи» выплатит брату более 4 млн рублей

Бывший солист группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, согласно решению Савеловского суда Москвы, должен выплатить 4,3 миллиона рублей своему младшему брату, музыканту Глебу Самойлову, сообщает телеканал «ТВ Центр».

По информации издания, Вадим Самойлов в 2015 году одолжил у своего брата более 4 миллионов рублей и пообещал ежемесячно выплачивать определенную сумму, чтобы к апрелю 2016 года погасить долг. Однако условия Вадим не выполнил, после чего Глеб обратился в суд.

Ранее, в сентябре 2016 года, Глеб подавал на брата в суд в надежде, что Вадиму будет отказано исполнять 172 песни «Агаты Кристи». Однако суд тогда посчитал, что Вадим не нарушает авторские права.

Российская рок-группа «Агата Кристи» была основана в 1985 году братьями Вадимом и Глебом Самойловыми. В 2010 году группа записала свой последний альбом и объявила о распаде.