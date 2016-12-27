Экс-премьер Польши заявил о попытке путча в стране

Лидер правящей в Польше партии «Право и справедливость» (PiS), бывший премьер-министр Ярослав Качиньский назвал события 16 декабря в польском парламенте и массовые акции протеста на улицах «попыткой путча». Об этом он заявил в опубликованном сегодня, 27 декабря, интервью еженедельнику wSieci.

«Нужно назвать это прямо: это была попытка путча. До нас и раньше доходили сигналы о возможной попытке захвата власти», — сказал он. Качиньский уверен, что главной целью оппозиции было помешать партии власти принять бюджет. «Но мы не дали втянуть себя в эту ловушку и легально приняли бюджет», — указал политик. При этом, по его мнению, свобода СМИ и конфликт вокруг ограничения доступа корреспондентов в Сейм были лишь подтекстом, чтобы довести до сложившейся ситуации. «Они были готовы к этой акции, — считает он. — Это была запланированная авантюра».

Как сообщало EADaily, 16 декабря оппозиция заблокировала президиум Сейма, протестуя против планов ограничения доступа журналистов в парламент. Спикер перенес голосование в другой зал и закон о бюджете на 2017 год был принят в отсутствие представителей оппозиции, которые объявили голосование нелегальным, а подсчет голосов фальсифицирован.