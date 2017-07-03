Экс-министр обороны Украины призвал совершать теракты в России (ВИДЕО)

В Киеве призывают ответить терактами на территории России на серию недавних убийств украинских военных, которые так или иначе были причастны к так называемой «АТО» – карательной операции в Донбассе.

Соответствующий призыв в эфире украинского телеканала «112» озвучил экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко.

По его словам, если украинская власть действительно видит в этом «российский след», о чем неоднократно заявляют спикеры, то должна давать симметричные ответы.

«Это война, и это не первое демонстративное, показательное и наглое убийство украинских офицеров, лучших офицеров. До этого одного из лучших офицеров контрразведки убили в Мариуполе, показательно.

Если это на самом деле война, а не игрища для президента, значит, на каждую машину, которая взлетела в воздух в Киеве или Мариуполе, должны по две взлетать в Таганроге или Москве.

Тогда это будет убедительно, и тогда это не будет „бла-бла-бла” о российском следе, о котором говорят то Турчинов, то МВД, то военная прокуратура и так далее», — заявил Гриценко.

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