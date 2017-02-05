Экс-глава Еврокомиссии призвал Италию вернуть Россию в состав G8

Мир пребывает в состоянии, словно его схватили за грудки и хорошенько потрясли. Кто-то уже пришёл в себя, кто-то не очень, и никак не расстанется с иллюзиями. Понимаю, трудно покидать зону комфорта, но, кажется, это ещё не последний холодный душ.

1 января 2017 года Италия стала председателем «Большой семёрки». В эту же пору министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано заявил о желании восстановления «Большой восьмёрки» с участием России. «Мы должны ожидать возвращения России в G8, но не знаю, возможно ли оно к маю», — заявил политик.

Теперь свою солидарность к данной позиции высказал и экс-глава Еврокомиссии, бывший премьер-министр Италии Романо Проди. В своей колонке для газеты Il Messaggero он призвал Италию посодействовать прежде озвученному мнению главы итальянского МИД.

«Задача Италии как страны — председателя «семёрки» состоит в том, чтобы сделать всё возможное для постепенного возвращения России к работе в формате G8», — написал Проди.

При действующей администрации Обамы, Запад активно продвигал теорию российского изоляционизма, в котором страна пребывает в результате принятых США мер. Под этими словами подписались все союзники Штатов, пребывающие на коротком поводке Обамы. Но насколько правдоподобна, актуальна и, главное, полезна для мирового сообщества такая риторика?

Можно, конечно, как Обама, взять и поставить Россию и ИГИЛ в один ряд, и тогда всё сходится и выглядит закономерно. Но, оценивая ситуацию беспристрастно, мировое сообщество постепенно приходит к выводу, что Россия не просто нужна за столом важных переговоров, но и играет ключевую роль по многих насущным вопросам. И это вам даже не стена на границе с Мексикой: Вашингтон затеял противостояние с Россией по всем фронтам: от идеологического, до экономического и военного противостояния. Делает ли это мир безопаснее? Да, Европа уже капитулировала перед исламистами, те устраивают кровавые жертвоприношения когда им вздумается и где им вздумается, а спецслужбы не в состоянии это предотвратить.

А теперь на мгновение представим, что сообщество стран скоординировало усилия для борьбы с исламистами. Спецслужбы делятся друг с другом разведданными, военные подразделения работают плечом к плечу. Это как раз та самая картинка, что стоит перед глазами Трампа, только тот не говорит за всех, только от лица Соединённых Штатов. На этом фоне, те, кто сравнивал Россию и ИГИЛ выглядят круглыми идиотами. После победы Трампа многие политики выступили за диалог с Россией, так сказать, на общей волне. Стало быть, озарение! Это нужно и для всеобщей безопасности и для правильного баланса сил, что в интересах каждой страны!

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109368/17067/-