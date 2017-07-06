Экономика России в мае выросла на 0,4%

Темпы роста ВВП РФ в мае с исключением сезонных и календарных факторов составили 0,4%.

Согласно данным Минэкономразвития, год к году рост экономики составил 3,1%.

«В мае 2017 года, по оценкам Минэкономразвития России, рост ВВП составил 3,1% год к году, а индекс ВВП, очищенный от сезонности, повысился до 0,4% месяц к месяцу», — говорится в сообщении ведомства.

В основном ускорение темпов экономического роста связано с резким увеличением грузооборота, который в мае в годовом выражении вырос на 9,5%.

Также хорошие результаты показала оптовая торговля, где рост составил 7,7%, и промышленное производство, увеличившееся на 5,6%.

В результате, только совокупный вклад этих факторов в рост составил более 2,5 процентного пункта.

Также примечательным является рост в строительном секторе на 3,8%, что может свидетельствовать о завершении кризиса в этом сегменте.

При этом розничная торговля выросла всего на 0,7%, что подчеркивает уязвимость потребителей и сохранение давления на реальные доходы.

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