Экономика Икс. Ч. 1.





Из выступления ДАМ в Госдуме, последним, было заявлено о правильности пути правительства, о росте в экономике, перспективах роста и будущих планах роста. Но так как экономическое будущее планировать доверено А. Кудрину, то все ценное, что сказано ДАМ — это отчет на текущий момент с оценкой пройденного. Причиной тяжкого экономического положения ДАМ названы санкции. Рост обещан, но если что-то пойдёт «не так» — спишут все на санкции. Тем более, если американцы протащат новый законопроект по ужесточению санкций — вообще и оправдываться не нужно будет.

Из чего же рост экономики планируется в нашей модели экономики?

Как показал опыт 2016 года, главным условием необходим — низкий рубль и огромное экстенсивное вырабатывание и продажа ресурсов, снижение цены на сырье для увеличения объемов его продаж за рубеж. Известно, например, что Россия снизила цены на необработанную древесину, увеличив экспорт до 20,7 млн куб. м. Из экспорта — более 60% приходится на Китай.

Банки будут как всегда извлекать для себя выгоду от высоких процентных ставок.

Кроме того, количество выданных кредитов для погашения других кредитов только будет расти, а провалившиеся должники, а так же те, чьи долги уже успели обрасти огромными процентами — уже стали своего рода рождественскими индюшками для банков.

Юстиция уже настрочила новый проект ареста имущества без суда за 8 часов ( http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/minyust-predlagaet-razreshit-arest-imushchestva-bez-suda-1001931412).

А вкупе проекта продажи единственного жилья за долги, известных случаях действий черных риэлторов в погонах, гражданам остается надеяться только на то, что их как-то минует эта «чаша». Я не удивлюсь, если в будущем появятся какие-нибудь финансовые «полевые структуры» — «тройки», которые будут заочно выносить решения «потоком», так как должников миллионы, а право на судебную защиту, положенную Конституцией для таких граждан, уже сочли необязательным.

Возмущаться нарушением кем-либо Международного права мы научились, а так же двойными стандартами, а вот не замечать нарушения своей Конституции это как бы и не является двойным стандартом, это, видимо, такая суверенная норма нашей суверенной демократии.

Про экономику. Работа нашей биржи и спекуляции на ней — как показал опыт предыдущих лет, приводит к эффекту «насоса», когда народ наш беднеют на столько, насколько обогащаются спекулянты. Об этом подробно говорит академик Глазьев.

Допустим гражданам как «фермерским индюшкам» подкинут триллион корма, они и рады, но тут же насос девальвации — откачает то, что вкинуто и даже более, так как кредиты гражданам станет платить дороже, инфляция еще наложат лапу на то немногое, что осталось.

То бишь на каждый «качек» такого «насоса» граждане теряют вдвое – втрое — вчетверо больше насыпанного. Потери эти как кратковременные, так и долговременные, связанные с выплатой кредитов.

Кроме того, это «обесценение» распространяется во времени и пространстве, а значит, есть еще одно измерение — макроэкономическое.

Представьте, что одновременно стартовали по своим «кругам» поезда Китая, России, Америки и.т.д.

Поезд России медленнее всех. Сидящие не видит, что поезда других стран уже прошли два-три-четыре круга, заработав на каждом круге капитал и вложив его снова в скорость, обновив локомотивы на следующем кругу, что позволило снизить издержки, сократить цены на билеты, а поезд России прошел только один круг, заработав в 3-е , 4- ро меньше других стран.

Так и в макроэкономике, в сравнении с другими поездами, наши заработанные деньги некоторым образом «обесценились», «уменьшились» по сравнению с Мировой экономикой. Наш поезд нужно модернизировать, увеличить скорость, сделать его конкурентоспособным, а значит, все эти деньги нужно включить в стоимость «билета» одновременно, чтобы не отстать, так как прогрессирующее отставание в век технического прогресса ведет к экономическим потерям, потере рынков. Но проблема в том, что платежеспособность граждан низкая и они не смогут «потянуть» этот новый билет, а значит обеспечить модернизацию, скорость экономики.

Мы, таким образом, стоим перед двумя проблемами — падающим внутренним спросом, отставанием от «среднего роста» Мировой экономики, что выталкивает нас экономически «вовне», заставляет искать деньги извне. При этом, в связи с тем, что технический прогресс ускорился, — нам его еще нужно «нагонять». А это отдельная комплексная проблема.

Но и это еще не все.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110126/18230/1