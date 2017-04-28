Экономика и Крым

Что такое экономика? — Буквально, по названию — «наука о ведении домашнего хозяйства». Более современным языком, наука об организации народного хозяйства. Как организовать ресурсы и людей, чтобы в результате их конструктивной работы появился нужный результат.

В современном оцифрованном-невротизированном мире нас незаметно приучили к другому: мол, экономика — это индексы, прогнозы, графики, «ожидания» (этот пункт больше всего нравится), денежные потоки и так далее. То есть огромный набор разнообразных метрик, через которые мы якобы понимаем, как улучшается или ухудшается наша жизнь. В современной РФ, которая с особым пристрастием бросается бездумно копировать всё западное, такой взгляд на экономику и вовсе родил настоящего кадавра: главной целью объявлено «таргетирование инфляции».

Однако сути вещей не утаишь. На юге России есть два противоположных примера, говорящих о реальном результате деятельности властей по управлению народным хозяйством. Наверняка, из ключевых «показателей» экономики нельзя сделать выводы, которые можно сделать из простого пользования курортными услугами в России.

Вы знаете, я всегда и везде, а особенно после событий весны 2014 года, агитировал за Крым. Сам ездил туда раз или два в год. Благодаря моим стараниям, в Крым выехало отдыхать много народу. Напротив, в Сочи я бывал наездом-проездом. И вот в этот раз наконец довелось отдохнуть в построенной специально к Олимпиаде туристической зоне.

Краткий вывод о сочинском отдыхе: конечно, полно недочётов-недоделок-воровства, конечно, тяжкое наследие привычек местных жителей не растворяется за считанные годы, но по большому счёту, Россия имеет прекрасный всесезонный курорт! Местами выглядит просто как чудо (например, железная дорога до Красной поляны, почти вся построенная на сваях — правда, неочевидно, зачем таки было её строить: сейчас поезда ходят редко, автобусы справились бы).

Вообще, новый курортный Сочи больше всего похож на Китай: большие масштабы нового строительства, красиво издалека, местами не доделано вблизи, однако совершенно верное направление на коренное преобразование среды ради успешной деятельности тысяч и миллионов людей. Масштаб и дело!

Тут можно вспомнить, сколько было вбухано денег в сочинское олимпийское строительство. Каким образом в экономике (совокупности хозяйств и предприятий, а также в системе управления их взаимодействием) можно концентрировать ресурсы для того или иного большого дела — вопрос интересный и сложный. Однако вряд ли кто-то будет спорить, что для такой богатой всеми возможными ресурсами страны, как Россия, даже такой относительно большой проект не выглядит чем-то необычным. Более того, от России и ожидается, что она будет мыслить масштабами Сочи, а не привокзальных ларьков и единичных отвёрточных производств.

Теперь Крым. Какое основное преимущество этой экономической территории? — Конечно, море и климат. В нашей холодной стране появилась огромная (длина береговой линии — 2500 км!) приморская зона с наилучшим из возможных у нас климатом и подходящими условиями для строительства.

После законной эйфории Весны-2014 прошло уже три года, и теперь хочется посмотреть на результат экономического освоения этого прекрасного полуострова.

Да, я знаю, что скажут люди, погружённые в «реалии» современной «экономики»: санкции, проблемы с банками, проблемы с законами, проблемы с людьми, нежелание крупных структур вкладываться, и так далее, и так далее. Но не зря я взял термины в кавычки. Вернёмся к началу: экономика есть наука о ведении хозяйства. Дела делаются либо хорошо, либо плохо.

Вот это «плохо» может казаться сколь угодно непреодолимым. Но посмотрим на мир физических объектов, а не в цифры отчётов. На фото — новозастроенный квартал в Имеретинской долине в Сочи. В одном из таких отелей отдыхали и мы. Размеры участка с новыми отелями, парками развлечений, спортивными объектами — 5х2 километра. Немного. Не такая уж сложная задача: построить несколько десятков современных корпусов, сделать ландшафтный дизайн, накатать хорошего асфальта и наделать пешеходных дорожек. Во всяком случае, не тот случай, когда стоит думать, справиться ли целая Россия с задачей. Рассматривая вопрос отвлечённо, можем честно сделать вывод: такие проекты — уровень региона.

Крым. Любой, кто хоть раз видел его из иллюминатора самолёта, понимает, что огромная часть полуострова просто пустует. Кроме тесного ЮБК с его шалманами-курятниками и несколькими отелями «дорохо-бохато», практически ничего и нет. Что-то осталось от СССР, есть какие-то единичные микро-бизнесы, продолжают принимать гостей немногие новые отели в крупных городах. На этом всё.

Казалось бы — есть место, есть спрос, есть политическая составляющая, да и сам проект явно проще марсианской экспедиции. Только строй!

На сегодняшний день результат околонулевой. Крым пока что осваивается медленно и точечно. Да, аэропорт. Да, мост. Да, энергетическая связь с Россией. Но это не совсем туризм. Мало того, аэропорт уже совсем скоро расширят, мост достроят достаточно быстро. И где будет принимать Крым новых потенциальных гостей? В старых курятниках? Мы видим новые проекты по действительному расширению туристических возможностей полуострова? — Нет, мы не видим таких проектов. Требуется хотя бы один Сочи. А лучше два, три или четыре.

Современный турист хочет приехать в нормальную инфраструктуру, чтобы из аэропорта был автобус, а на территории современные корпуса, фонтанчики, бассейны и спортзалы. Естественно, турист пока что выбирает Турцию.

Откровенным идиотизмом выглядят возгласы некоторых деятелей, вроде Прилепина, по поводу того, что русские люди непатриотичны и едут к врагу. Этим закономерное поведение экономических субъектов точно не изменишь. Можно сделать запретительным выезд за границу, но общественное благо от подобных запретов вряд ли возрастёт: запрет и «лучше» вообще связаны достаточно редко.

Таким образом, очевиден вывод: наша экономика, во всей совокупности её механизмов и взаимосвязей, не способна в штатном режиме отработать весьма заурядный проект по реновации туристической инфраструктуры Крыма. В сущности, построить несколько небольших городков, состоящих из отелей, мы оказываемся неспособны. Россия будет смотреть, как туристические деньги (и немалые!) утекают за границу, и ждать волшебного царского пинка (кто-то уверен, что Сочи был бы возможен без прямого интереса Первого лица?).

Ещё раз: с точки зрения современного дискурса, есть 100500 «объективных причин» для объяснения этой ситуации — от отсутствия «длинных кредитов» до «неуверенности собственников». Но с точки зрения жизни подавляющего большинства людей, да и просто здравого смысла, 146-миллионная страна неспособна построить 50-100 средних турецких отелей, имея самые разнообразные материальные и человеческие ресурсы.

Не хватает только одного ресурса — организационного.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110169/18328/-