Экономика и коррупция: мотор с пробитым бензобаком не заведется никогда!

Пресс-секретарь Путина Песков сообщил, что главной целью борьбы с коррупцией в России является «создание атмосферы тотальной нетерпимости к коррупции в любых ее проявлениях».

Но в реальности все ровно наоборот – за проявления нетерпимости к коррупции в России сажают и штрафуют. А протесты против этой коррупции под «неправильными флагами» стали страшным преступлением, практически наравне с терроризмом. Видимо, у нас с властями разное понимание коррупции, что вполне объяснимо – воры и обворованные живут в разных понятийных пространствах, где одно и то же слово может иметь совершенно разный смысл.

Впрочем ничего странного в этом нет. Ведь в той другой, параллельной нам России как раз прекрасно уживаются и сама коррупция, и имитация борьбы с ней. И то, и то приносит свои дивиденды: и коррупционеры, и самые ярые борцы с коррупцией ездят на одних тех же пафосных авто, имеют те же виллы и у нас, и за бугром – и селят своих деток в том «проклятом забугорье».

И факт того, что целью борьбы с коррупцией является не ее искоренение, а создание некой благой ауры, лучше всего подтверждают экономические шаги нашей власти. Вот только что прошла по всем новостям информация, что скромная фирма с полугодовой историей, уставным капиталом в 150 тыс. руб. и штатом в пять человек отхватила подряд «Газпрома» на 8 млрд. руб. Компания «Томпромтранс» за эти деньги будет строить вспомогательные объекты для газопровода «Сила Сибири».

Владелец компании индивидуальный предприниматель Евгений Лаврененко утверждает на голубом глазу, что у него есть вся строительная техника для возведении газовых объектов – ну, и еще он наймет субподрядчиков.

Но все же знают, что стать подрядчиком газового монополиста крайне трудно даже для солидных фирм, а отдельным пунктом в его правилах указано, что партнер должен выполнять работы своими силами без привлечения субподрядчиков. Но вот выпрыгнул вдруг, как черт из табакерки, некий индивидуалист с капиталом в десять бабушкиных пенсий – и схватил фантастический подряд.

И это – не коррупция? Не смех над всеми антикоррупционными заявлениями Пескова о «тотальной нетерпимости»?

Такая экономика, в которой коррупционная составляющая составляет что-то небывалое для всех стран и времен – не сможет в принципе подняться никогда из нынешней ямы. Строй ее хоть по кудринскому, хоть по глазьевскому образцу – прокол в самом топливном баке не позволит завестись ее мотору нипочем.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/107999/18289/-