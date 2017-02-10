Экономическое проклятье и благословение: приватизация и национализация





В России вопрос о «собственности» был сродни «проклятию». Со времен сборников «русской правды» до современных «либеральных цепей» олигархического капитализма утекло много времени, но суть «проклятья» от этого не менялась. На алтарь «собственности», по прежнему, приносится кровь миллионов людей ежедневно, вопреки праву и законам.

Равнение на страны, которые выбраны в идеал для выбора формы собственности, кончается тем, что «идеалы» показывают такое нам, что не делают даже людоеды. Кроме того, эти идеалы нарушают всякие правила и законы, объявляя нам санкции или войны. Со времен «повести временных лет», мы воюем и конфликтуем с теми, кого копируем и превозносим, забывая собственное самобытное развитие. Об этом историческими наблюдателями времени этот процесс хорошо описан.

Вот и ныне мы переживаем очередное «либеральное иго», где платим дань, где нам запрещено «возрождение» в иной форме народной жизни, кроме той, которую нам установили новые «собственники» Российской жизни.

Это «проклятье» длиться не так долго, как монголо-татарское иго. Олигархический колониальный спекулятивный банковский капитализм поставил для нашего народа такие рамки, в которых даже Конституция служит её интересам.

Чтобы убедится в этом, достаточно взглянуть правде в глаза: равенства прав форм собственности нет, есть только частная монополия капиталистической. Монополия внутривидовая. Естественно, что внутри монополии нет конкуренции, а есть распределение. Что и произошло с Россией, которую поделили олигархи на свои сферы влияния. Когда запретили идеологию, имели в виду тогда её конкретную форму, а с ней и социалистическую форму собственности.

Кроме того, с высоких трибун озвучено, что это был «выбор народа», пересмотру он не подлежит, что государство «вернёт» доверие народа, что пора простить олигархов, которые вернут в казну отнятое у народа. Но такого прощения не произошло.

Да и как оно могло произойти, если никто и не каялся. С процессом расслоения общества и концентрацией богатств в руках небольшого количества олигархов при обнищании народа, доверия такому строю экономических отношений не прибавилось, где в кризис олигархи удвоили капиталы и себе подобных, а народ в обратной пропорции нищает.

Запрос даже на иную модель социального развития, не то, что устройства, игнорируется и относится в разряд «табу», а социальные программы пробиваются с трудом.

Конституционное равенство народ уже тоже изучил. Слово «национализация» — ныне табу, будет затравленно либеральной прессой, понимается как нечто ужасное, связанное с репрессиями, насилием и еще много чем ужасным. Не скрывается, что олигархический клан поставлен блюсти, чтобы исключить всякий намёк на такую форму. Даже ВВП высказался по данному поводу, что это невозможно, приведет к конфликту и гражданской войне. То бишь альтернативы — нет.

Почему, ужасная «национализации», которую в 2017 году, чтобы взять и «поделить» имущество «олигархов» того времени — «не простительна», а обратный процесс 90-х «приватизации»- «простителен», нужен для единства и нац согласия, трудно объяснить народу, на глазах которого топтали с издевательством идею «социальной справедливости».

Политический рай, где мирно пасутся олигархи и обобранные ими нищие во взаимной любви выглядит более кощунством, нежели утопией. Придумывать «Национальную Идею» без исконной формы для существовании такой идеи — «национализации», т.е. без такой формы народного участия, где бы эту идею можно было бы «реализовать», это утопия, поярче утопии Т. Мора Т. Кампанеллы.

Почему же «национализация» воспринимается религиозно как «ересь» для экономического либерализма, когда она есть лишь органическая «форма» существования народного единства и его волеизъявления? Почему «титаны» от олигархов поставлены блюсти капиталистический рай для транснациональных корпораций? Не для упрочения ли своего господства «навечно» ? А если это так, и все безнадежно для народа, то ему остается строить свое параллельное будущее.

Посему форма «национализации» для государства должна быть «органической», той формой, которая смогла бы создать альтернативу «приватизации», стать конкурирующей основой, а для этого нужна «неконфликтная» модель, прописанная Конституцией, где бы общество могло найти социальную «отдушину», при равенстве форм собственности. Такой отдушиной и могла бы быть «земля». Одними даренными гектарами на Дальнем Востоке проблему не решишь. Нужна более масштабная программа по «земле». Такая «национализация» совсем не агрессивна, наоборот, будет социально полезна.

Следующим шагом могла бы быть плавная «национализация» лесной отрасли по принципу пользы для «расселяемых». Создание строений, дорог, структуры, био-комплексов, зеленой энергетики, лесной фармацевтики, санаторно-курортных комплексов, тур зон и.т.п, вкупе с программами по «земле». Это первый этап…

Ну уж очень хочется светлой альтернативы для будущего России, чтобы «проклятие» «собственностью» прекратилось, превратившись в «благословенье». Может быть светлые мысли людей, которые будут строить «альтернативное» будущее для России, когда-нибудь материализуются. Может быть это и будет следующий шаг в нужном направлении. Кто знает.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110126/17147/-