Экономический «цинизм» как форма деградирующей экономики









В прессе появилась информация, что правительство на 3 года задумало грандиозный проект приватизации: «Россию распродадут тихо и по дешевке»

(https://svpressa.ru/economy/article/165606/) Вполне ожидаемы ход, мотивированный закрытием дырок в бюджете.

С одной стороны, мы помним, что ВВП были так же поставлены задачи по сохранению резервов. В других иных условиях, при высокой цене на нефть, задача была не сложной, но в условиях кризиса и провала задачи, последствия очевидны.

Посему решили, видимо, не рисковать, действовать по старой схеме 90-х, т.е. провести приватизацию. Даже если программа развития не получится, можно особо не заботится о «развитии», работать по старой схеме «затыкания» дыр.

Конечно, в это время могут образоваться новые дыры. Но — это ныне никого не колышет. Главное — надувать статистику и писать что все хорошо. Например, что в регионах средняя зарплата -высокая. Хотя примитивно проверить это можно простом способом. Посмотреть подборку вакансий в газетах, обобщив информацию. Там, где в регионах пишут о средней 30 тысяч, открываешь газету и видишь в регионе вакансии — 15 000.

То, что знает народ — не известно «статистике». Из 15 000 нужно откинуть налоги, 5000 на еду и транспортные расходы на «работе», в каждом регионе по разному. Оставшиеся «чистую» зарплату при том, что ЖКХ выросло в 2 раза, нужно еще раз ополовинить, а оставшаяся часть средств разделить на семью. Все понимают, что такие «работающие нищие», живут на грани выживания, особенно у кого маленький ребенок. Это все проверяемо. Но статистика создана для другого. Ну да ладно. Мы уже давно живём в этих параллельных реальностях.

Речь о другом, что запретив идеологию в конституции, а это касалось определенной идеологии на то время, нашим олигархам поставили определенную задачу — блюсти этот процесс. При этом, что либеральная идеология стала господствующей. И многие это знают.

И особенно не скрывали родоначальники её, что кроме указанной идеологии — никакой иной не будет. Посему альтернативы либеральному «церберу» не будет. Так была поставлена задача им. Посему, чтобы выбить последние надежды нужно распродать «государственное». А мы знаем, что за этим идет рост цен, монополизм и дальнейшее обнищание населения. Знаем по этим кругам «бесконечных» реформ и всевозможных «улучшений». Такова религия денег и продажных отношений: «нет денег — нет любви».

Но, что делает такой либерализм сильным, то и убивает его — «деньги».

Как ни странно, весь этот «карточный» «электронный капитализм» с его виртуальными триллионами очень хрупок к любым катаклизмам и кризисам. События на «Факусиме» показали это. Вот и наш, как только начался кризис и санкции, сразу «сдулся». И что мы теперь наблюдаем — нечто «жалкое», что он по сути и есть -«продажность». Подвожу к главному.

Знаете в чем цинизм нынешней ситуации, в которую загнали либералы от экономики наш народ и нашу экономику?

Цинизм кризиса заключается в том, что междусобойчики между банкирами, спекулятивные игры с валютой, которые привели к кризису, обрушению валюты, поднятия ставок по кредитам, остались безнаказанным. А отдуваться приходится всей экономике.

Те , кто виноват в кризисе — облагодетельствованы, а кто не виноват — жестоко наказаны высокой процентной ставкой, банкротством и нищетой.

Это и есть современный цинизм экономической ситуации. Все это усугублено тем, что им же доверены и будущие «реформы» в экономике.

Мало того, никто не сказал этим господам : «Вы понимаете чего вы натворили?». Им выдаются триллионы для поддержания «кровеносной системы» страны. Увидев, что их на Западе поощрили и назвали «выдающимися», они готовы пустить в оборот новую «девальвацию».

Число банкротств физлиц в РФ выросло в октябре — декабре 2016 года на четверть, число банкротств предприятий растет, количество нищих растет, а состояние российских миллиардеров за январь 2017 г. выросло на 8 миллиардов долларов. Все помнят как после раздачи денег в кризис 2008 года количество наших миллиардеров удвоилось. И все знают как раздавались деньги банкам.

И какое единство в обществе можно построить на этом? Можно ли «скрепами» скрепить такую «несправедливость»? Такой цинизм — есть высшая степень экономической «деградации», бесконечно копить — собирая «песок» в «решето».

В 2008 году шла дискуссия о том, что правительство должно быть «техническим», а «государство» выйти из «государства», оставив за собой лишь силовые функции и социальную сферу, а народ жить в агломерациях. Кризис тогда эту дискуссию угасил. Сегодня же видно частичную реанимацию этой программы.

То, что «невидимая» рука рынка все «отрегулирует», народ понял сразу, когда увидел расцвет криминальных группировок, передел рынков, приватизацию, пирамиды МММ, ГКО и и стабилизацию, а в 1998 году, огромное количество призывников приходили с недостаточной массой тела, иными словами — их семьи жили «впроголодь». МВФ тогда для помощи бедствующей России выделило несколько миллиардов, которые и доныне ищут. Но по сути причин «обнищания» ничего не изменилось. Да и какая разница народу какие ныне «невидимые руки» ввергают его в нищету.

Обычно, когда совершаются какие то экономические ошибки — это становится причиной внимательного изучения для экономистов, политиков, а может быть и юристов. Но ныне все наоборот, за ошибки хвалят и присуждают звания «лучший», как в своё время был «Горбачёв» «лучшим» для Запада. Зачем нам наступать на те же грабли снова?

И сколько бы не было «реформ» — рельсы вложат так, чтобы «паровоз» шёл по кругу. Народ же заставляют катить на гору тот же «камень» экономических иллюзий, который, достигнув вершины, сбрасывается следующий командой уже знакомых либералов, чтобы народ начал «копить» заново, так как народ для него — нижняя пищевая цепочка. Цепочка нашего монопольного и неумеренного «ленточного» капитализма.

А кого сброшенный «камень» «девальвации» раздавит в следующий раз — это мало кого интересует.

Но что самое главное — «цинизм» нашей экономической ситуации становится увы, «обыденностью», «абсурд» — нормой. И пишу об этом, чтобы, именно, напомнить об этом, чтобы не впускать в нормальную экономическую жизнь продукт этого ядовитого «разложения», чтобы «трезво» смотреть на реальность нашего дня. А это уже шаг в нужном направлении.





По материалам: http://publizist.ru/blogs/110126/17050/-