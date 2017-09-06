Экономическая война, развязаная США, приведет к неожиданным результатам

Полномасштабная экономическая война между Америкой и Россией в самом разгаре. С таким заявлением выступил российский премьер министр Дмитрий Медведев, и вскоре американская администрация совместно с Конгрессом, будто подтверждая его слова, одобрила новый пакет антироссийских санкций. Единственный вопрос, на который пока нет ответа – кто же выйдет победителем из этого конфликта? Давайте посмотрим на перспективы русско-американских отношений, предлагает globalresearch.ca. Многие люди не осознают того, что США действительно рискуют столкнуться с необходимостью выплаты своего внешнего долга, если произойдет какая-нибудь глобальная нештатная ситуация. В общей сложности долг Америки составляет 20 триллионов долларов, и это абсолютный рекорд среди всех стран мира. Если сложить внешний долг 28 стран-членов Евросоюза, то получится приблизительно такая же сумма. К слову, 20 триллионов долларов – это больше, чем годовой ВВП Соединенных Штатов. Давайте же рассмотрим структуру этой ошеломляющей задолженности. Показатель соотношения внешнего долга к ВВП США ясно показывает инвесторам, что страна может столкнуться с проблемами при выплате своей задолженности. Президент Барак Обама поставил своеобразный рекорд: при нем внешний долг США достиг самой высокой отметки за всю историю страны. Администрация Буша в этом «соревновании» занимает почетное второе место: она тоже внесла «приличный» вклад, существенно опустошив казну страны, начав «войну с терроризмом» после теракта 11 сентября. Теперь иметь дело с этим огромным долгом и расплачиваться за ошибки американской администрации придется так называемым «бэби-бумерам» — послевоенному поколению. При том, что эти люди рискуют остаться без заслуженной пенсии. Но ведь деньги из казны идут не только на внутренние нужды американского общества – что же насчет иностранных инвесторов и кредиторов? Такие страны, как Япония, Китай и Великобритания покупают казначейские облигации США. Это помогает им поддерживать конкурентоспособность своих валют к американскому доллару. Однако в 2016 году мода на покупку американских казначейских обязательств изменилась, когда Китай резко снизил свою долю американского долга. Вслед за этим, отношение долга к ВВП увеличилось, и теперь страны-кредиторы могут потребовать более высокие процентные платежи, чтобы компенсировать повышенный уровень риска. После этого произойдет снижение спроса, что приведет к росту процентных ставок. Эта ситуация создаст нисходящую спираль, и будет оказывать давление на доллар, что в конечном итоге приведет к увеличению процентных платежей до неустойчивых уровней. Как только правительство США больше не сможет поддерживать социальное обеспечение и другие внутренние программы, справедливо предположить, что весь карточный домик упадет. В настоящее время социальное обеспечение обходится Соединенным Штатам более, чем в 1 триллион долларов в год, а налоги фонда заработной платы больше не покрывают эти расходы. Таким образом, Конгресс больше не может «заимствовать» средства из Целевого фонда социального обеспечения на оплату других федеральных программ. В течение 2018 года проценты по долгу достигнут 315 миллиардов долларов, и эта сумма удвоится к 2027 году. Теперь перейдем к ситуации в России для сравнения. Государственный долг России является самым низким в Европе и самым низким среди стран бывшей «Большой восьмерки». На самом деле, до того, как разразился кризис на Украине, Россия демонстрировала поразительный экономический рост по сравнению с США, Германией, Францией, Японией и другими странами «Большой восьмерки». Агентство Рейтерс (Reuters) сообщило, что темпы роста экономики России были в 2,5 раза выше, чем у США в четвертом квартале 2011 года. Президент России Владимир Путин вовремя выплачивал все внешние обязательства страны. Высокие цены на энергию в сочетании с большими объемами российского экспорта в Европу, создавали в России мощную экономику, основанную на энергетической отрасли. Когда Дональд Трамп был избран новым президентом США, многие его сторонники полагали, что американо-российские отношения ждет серьезная «перезагрузка». Эти надежды быстро разрушились, когда американские элиты коллективно напали на Трампа, сдерживая его от каких-либо шагов в сторону сближения с Россией. Утверждения о тайном сговоре между новым американским президентом и российским правительством стали самой популярной темой для контролируемых правительством СМИ. Когда Трамп и Путин встретились в Гамбурге, у них на мгновение появилась надежда, которая, впрочем, быстро исчезла, когда Конгресс США проголосовал за новый закон об антироссийских санкциях. Тогда премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал так: «США объявили нам полномасштабную экономическую войну». Россия при Путине уже сделала шаг в сторону Азии, и это единственная разумная реакция на действия американской администрации. Уже несколько лет Россия и Китай накапливают золото и совместно готовятся к отказу от долларовой валюты. Что касается ограничений поставок природного газа, то Россия уже нашла решения для этих проблем: строительство турецкого «Южного потока» снова идет полным ходом, а вооруженные силы России снова помогают громить ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена в РФ) в Сирии. Трамп, подписавший новый законопроект о санкциях, в конечном итоге нанесет вред лишь американцам и европейцам. Альянс БРИКС, в который входит Россия, также строит глобальные планы, которые обсудит на очередном саммите. Россия также не забывает о важности так называемой «цифровой экономики». В связи с этим российский президент уже потребовал до октября представить ему окончательную версию программы «развития цифровой экономики». Кремль считает, что новая инициатива должна создать механизм поддержки для развития ключевых цифровых технологий, включая искусственный интеллект, робототехнику, квантовые компьютеры. Это даст развитие информационной, телекоммуникационной инфраструктуре страны, а также привлечет новые инвестиции. В заключении можно сказать, что Дмитрий Медведев был абсолютно прав, отказавшись от надежды на примирение между США и Россией. Уже несколько лет назад стало очевидно, что администрация Путина решила вести борьбу за изменение деловой и правительственной системы России. Но экономические и геостратегические атаки западных держав временно прервали этот процесс. Если Евразийский союз откажется от доллара, мир, безусловно, войдет в период тяжелого кризиса. Думаю, скоро мы увидим настоящего медведя на мировом рынке, и он не понравится волкам с Уолл-стрит.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110175/20146/-