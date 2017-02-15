Экономическая дыра, которая «не дура»





Пришла очередная новость из СМИ о нашей банковской системе, которая была ожидаема. Некий специалист аналитик в экономической сфере оценил необеспеченность активами нашей банковской системы в 3 трлн рублей. Он оценил, что из 600 банков более половины «дырявые». В публикации «финанс» была упомянута Э. Набиулина, её обращение к президенту по поводу «санации банков» и внесений поправок в законодательство в связи с этим.

Радостная новость о том, что отток капиталов из России сократился, теперь переросла в плохую новость, что выводить деньги из страны не перестали. Изменилась «форма» перевода. Схема 90-х стала востребована, деньги «вкладчиков» потекли за «бугор». Государственное страхование вкладов «ограничено», не рассчитано на большую «пробоину» банковского судна, а на мелкие «пробоины». Чтобы остановить эту «утечку» предпринимаются меры по «санации», но они долгосрочные, а дыра в утечках капитала — «огромная».

Кровеносная банковская система оказалась «дырявой» и «больной». Сразу «санировать» 300 банков не получится, а растянуть этот процесс на долгие годы – значит, что из кровеносной системы выпустить «половину» крови.

В мире «раскрываются» огромные мошеннические мировые схемы, где обеспечение банков золотом является фикцией, где вместо золота — позолоченный вольфрам. Пользуются ли данными схемами в России?

Полагаю, если и есть такая информация — то она засекречена, ибо, если схема есть, дыра в «обеспечении» могла бы измеряться в суммах, обнародование которых означало бы крах «всей» банковской системы, потерю внешнего и внутреннего доверия к системе в целом. Я уже не говорю про суммы будущих «исков». А это вопрос стратегической безопасности.

Есть другая проблема, то, что вкладчики теряют суммы сверх «застрахованных». А это немалые деньги, означающие кому-то банкротство, кому-то нищету и.т.д. Кроме того, выявляются мошеннические схемы, когда банки используют подставные лица, чтобы получить «навар» со «страховых».

Удалять раковую финансовую опухоль по кусочкам — дело болезненное. Пока удаляют кусочки — возникают микрофинансовые «метастазы». Что делать?

Говорят, что необходимо сначала провести комплексный «аудит» всех банков вкупе, выделить проблемные, ввести сразу особый режим контроля над «больными», правил их функционирования, еще до того, как они начнут уводить активы, что нужна комплексная банковская реформа, исключающая «паразитов».

А это значит, что нужно подвести новую законодательную базу под это. Но мы уже сталкивались с тем как сама себя «либеральная» финансовая система реформирует. Идет банальное перераспределение внутри системы, да так, что после очередной реформы болезнь только прогрессирует. Да и финансовая свобода у нас под либеральным «табу». Она обслуживает интересы крупного олигархического капитала, заточена на нашу полуколониальную экономическую систему, вывод капитала, затопчет любого, кто станет на её пути. Где же выход? Получается — выход замурован.

Есть только вход и то для «избранных».

Получается законодательно — независимость финансового блока, который не может справится с текущей «дырявой» ситуацией, просит изменить законодательство в сторону еще большей «независимости» от любой ответственности в своей деятельности. По сути своего рода «комиссарские» полномочия для «санации» «больных» банков, дабы последние не смогли «отсудиться».

Но по сути ситуация абсурдна, так как данный либеральный финансовый блок за своего рода «тоталитаризм», действующий без суда, но действующий по правилом «полевого суда».

Только сейчас открывается вся абсурдность выстроенной системы устройства «независимости» той системы, которая независимо от суда и других участников независимой банковской деятельности должна избавить их от их «независимости». Как может быть «независимой» кровеносная система от тела? Как выяснилось, кровь, которая поступает в тело нашего организма, по донорски, корыстно, потихоньку «сливается» другим «телам».

Налицо кризис банковской системы в целом, кризис регулятивный, контрольной системы надзора за банками и.т.п. Посему финансовый блок работает в «аварийном» режиме по устранению последствий, когда нужно бы проанализировать причины кризиса, о которых уж который год вопиет в своих статьях и выступлениях экономист Глазьев.

Уж сколько денег вливается в банковскую систему, а она все деградирует и деградирует. Всем уже понятно, что такой порядок вещей противоестественен. Ну а пока, в «дыру» сливаются наши деньги, которые утекают в западные банки. Ведь дыра — «не дура», знает куда «сливаться». Ведь если есть «дыра», значит это кому -то нужно.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110126/17199/-