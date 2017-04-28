Экипаж затонувшего «Лимана» доставят в Россию на самолете

В проливе Босфор в Турции из-за плохой погоды затруднено движение судов, поэтому решено, что экипаж затонувшего «Лимана» будет доставлен в Россию на самолете. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Для транспортировки экипажа будет использован самолет военно-транспортной авиации. «В настоящее время все члены экипажа корабля находятся на борту самолета и в ближайшее время будут доставлены на базу Черноморского флота», — говорят в военном ведомстве.

EADaily ранее сообщало, что столкновение российского разведывательного корабля Черноморского флота «Лиман» с грузовым судном «Youzarsıf H» произошло из-за сильного тумана. После получения сообщения о крушении в территориальных водах, все 78 членов экипажа российского военного судна были успешно спасены. Российское военное судно вскоре после столкновения пошло ко дну. Нет ни одного пропавшего без вести члена экипажа.

Инцидент произошел в 18 морских милях к северу от побережья Турции в районе мыса Кильос у входа в пролив Босфор.