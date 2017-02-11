Египтянка весом в полтонны покинула дом первый раз за 25 лет

С неимоверным трудом 500-килограммовую египтянку Иман Ахмад Абулати доставили в Мумбаи. Впервые за 25 лет женщина покинула дом, чтобы вылечиться от ожирения. Египетские газеты называют Абулати самой тяжелой женщиной на свете.

Женщину 10 дней готовили к перелету. Ей пришлось вынести уколы спецпрепарата, чтобы полет на грузовом лайнере Egypt Air прошел успешно. В больницу ее привезли с полицейским эскортом, а в палату подняли подъемником.

Сейчас Абулати предстоит обследование, а лечение и операция врачами запланированы через месяц. Больница взяла на себя оплату медицинских расходов. 36-летняя Иман хочет вновь ходить самостоятельно и начать нормальную жизнь.