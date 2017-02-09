Египет начал расследование по сообщениям Израиля о перехвате ракет

В Египте началось расследование по заявлениям из Израиля о том, что ракеты по Эйлату якобы были выпущены с Синайского полуострова, сообщает местная пресса со ссылкой на военные источники.

Пока они не могут подтвердить или опровергнуть информацию израильской стороны. «Вся информация, в том числе и о количестве ракет, проверяется», — отмечают источники.

Ранее пресс-служба Армии Израиля сообщила, что система противоракетной обороны (ПРО) страны перехватила несколько ракет, которые были выпущены с территории египетского Синайского полуострова.

«Была задействована система „Железный купол“, которая перехватила несколько ракет, летящих в сторону Израиля», — сказали в пресс-службе, отметив, что в курортном Эйлате была включена сирена воздушной тревоги для предупреждения населения об опасности.