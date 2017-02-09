Проишествия 

Египет начал расследование по сообщениям Израиля о перехвате ракет

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Иллюстрация: yarydayu.ru

В Египте началось расследование по заявлениям из Израиля о том, что ракеты по Эйлату якобы были выпущены с Синайского полуострова, сообщает местная пресса со ссылкой на военные источники.

Пока они не могут подтвердить или опровергнуть информацию израильской стороны. «Вся информация, в том числе и о количестве ракет, проверяется», — отмечают источники.

Ранее пресс-служба Армии Израиля сообщила, что система противоракетной обороны (ПРО) страны перехватила несколько ракет, которые были выпущены с территории египетского Синайского полуострова.

«Была задействована система „Железный купол“, которая перехватила несколько ракет, летящих в сторону Израиля», — сказали в пресс-службе, отметив, что в курортном Эйлате была включена сирена воздушной тревоги для предупреждения населения об опасности.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/09/egipet-nachal-rassledovanie-po-soobshcheniyam-izrailya-o-perehvate-raket

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