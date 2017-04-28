Украина 

Эдуард Коваленко – настоящий борец, — Алексей Журавко

0 коментариев

Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко в эфире программы «На самом деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.

«С 15.00 до 20.00 было настоящее судилище Эдуарда Коваленко предъявили новое обвинение, раскручивают обвинение по полной чтоб дать от 8 до 12 лет, судят за свободу слова, вот-вот будет развязка», — заявил он.

«Государство правовое отвечает за честь, за совесть и за исполнение закона», — дополнил Алексей Журавко.

Узнайте множество интереснейших подробностей, целиком посмотрев данный видеоэфир авторской информационно-аналитической программы «На самом деле» на сайте агентства News Front.

Метки по теме: Алексей Журавко; новости Украины; программа На самом деле; СБУ; Сергей Веселовский; Украина

По материалам: https://news-front.info/2017/04/28/eduard-kovalenko-nastoyashhij-borets-aleksej-zhuravko/

Другие новости:

o3p4zz_1478883608

Синдром Трампа: Украина рискует потерять Европу

0
j5h1nv_1468225663

«Нафтогаз»: снова о газовой независимости от России. Александр Москаль

0
xepdwa_1486642083

Они убили Гиви (ВИДЕО К. Долгова)

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *