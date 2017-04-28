Эдуард Коваленко – настоящий борец, — Алексей Журавко

Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко в эфире программы «На самом деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.

«С 15.00 до 20.00 было настоящее судилище Эдуарда Коваленко предъявили новое обвинение, раскручивают обвинение по полной чтоб дать от 8 до 12 лет, судят за свободу слова, вот-вот будет развязка», — заявил он.

«Государство правовое отвечает за честь, за совесть и за исполнение закона», — дополнил Алексей Журавко.