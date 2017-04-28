Эдуард Коваленко – настоящий борец, — Алексей Журавко
Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко в эфире программы «На самом деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.
«С 15.00 до 20.00 было настоящее судилище Эдуарда Коваленко предъявили новое обвинение, раскручивают обвинение по полной чтоб дать от 8 до 12 лет, судят за свободу слова, вот-вот будет развязка», — заявил он.
«Государство правовое отвечает за честь, за совесть и за исполнение закона», — дополнил Алексей Журавко.
Узнайте множество интереснейших подробностей, целиком посмотрев данный видеоэфир авторской информационно-аналитической программы «На самом деле» на сайте агентства News Front.
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По материалам: https://news-front.info/2017/04/28/eduard-kovalenko-nastoyashhij-borets-aleksej-zhuravko/