Джонни Депп развязал войну с бывшими менеджерами

Голливудский актер Джонни Депп, известный по роли Воробья в «Пиратах Карибского моря», начал судебную тяжбу с двумя своими бывшими менеджерами, которых он обвиняет растрате принадлежавших ему десятков миллионов долларов, сообщает Daily Mail.

Еще в январе актер подал на них судебный иск в размере $25 млн.

Недавно ответчики предъявили суду документы, с помощью которых они попытаются доказать, что в своих долгах, составляющих $40 млн, Депп виноват сам. Они утверждают, что актер ежемесячно тратил $2 млн, включая $300,000 на вино, $300,000 на персонал, $150,000 на охрану и $200,000 на содержание своего личного самолета.

В частности, они указали одну из экстравагантных покупок знаменитости. Оказалось, что актер однажды потратил $3 млн на покупку специальной пушки, из которой он собирался распылить в Аспене, штат Колорадо, прах своего любимого писателя Хантера Томпсона. В ответ на это Депп заявил, что это его личное дело, и заметил, что пушка на самом деле стоила $5 млн.

«Это мои деньги. Если я захочу тратить ежедневно 15 тысяч долларов на покупку ватных шариков, это никого не должно волновать», — заявил Депп.