Бывший вице-президент США Джо (Джозеф) Байден, работавший в команде Барака Обамы, будет работать преподавателем и руководителем Центра дипломатии и глобальных отношений, названном в его честь, в университете Пенсильвании.

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Деятельность Центра дипломатии имени Байдена сосредоточится на изучении дипломатии, внешней политики и национальной безопасности, пишут СМИ со ссылкой на ректора Пенсильванского университета. Центр будет находиться в Вашингтоне и будет иметь офис в кампусе Пенсильванского университета в Филадельфии.

Байден высказал надежду, что центр «может иметь влияние на национальное обсуждение вопроса, как Америка может продолжать свое лидерство в XXI веке».

Как известно, Байден вступил в должность одновременно с Бараком Обамой в 2009 году. До избрания вице-президентом он был сенатором США от штата Делавэр. Впервые сенатором Байден стал в возрасте 30 лет (минимальный возраст в США, чтобы стать сенатором) и с тех пор переизбирался от штата Делавэр. В 1974 году редакция журнала Time включила сенатора Байдена в число «200 лиц будущего, которые будут делать историю».

На своем посту он преимущественно запомнился русофобскими заявлениями и нежной дружбой с Петром Порошенко и экс-премьером «незалежной» Яценюком.

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