Шоу-бизнес 

Джигурда собрался сыграть Луку Мудищева в порно

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Скандально известный актер и певец Никита Джигурда заявил о своем намерении сняться в порнофильме в роли литературного персонажа Луки Мудищева, объяснив этим расставание со своей супругой, олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Мариной Анисиной.

«Совсем скоро я улетаю в Голливуд. Там намечены съемки художественно-порнографического фильма. Я буду играть Луку Мудищева с членом по колено. Естественно, приставным. В этой ситуации не могу оставаться мужем олимпийской чемпионки!», — рассказал шоумен порталу Sobesednik.ru.

«Лука Мудищев» — наполненная непристойностями и матерной бранью российская «срамная» поэма второй половины XIX века анонимного авторства, одно из самый известных произведений своего жанра, в том числе за рубежом. Сюжет произведения вращается вокруг приключений похотливой купчихи, которой наскучили окружающие мужчины и она решила отыскать обладателя самого большого мужского достоинства. История заканчивается трагически, из чего неизвестный автор делает поучительный вывод о пользе умеренности.

По материалам: http://ridus.ru/news/243898

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