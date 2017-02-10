Джигурда объяснил уход Корчевникова с ТВ плохой кармой

Российский эпатажный актер Никита Джигурда взял на себя ответственность за уход ведущего ток-шоу «Прямой эфир» Бориса Корчевникова из программы. По словам артиста, после давнего конфликта с ведущим «России 1» он «запустил бумеранг кармы» и Корчевникову вернулись все его непристойные поступки.

Джигурда рассказал об истоках конфликта, за который теперь расплачивается телеведущий. Виной всему — кошка его подруги Лены Лениной, которую та выкрасила в ярко-розовый цвет. Увидев необычную питомицу на светском мероприятии, зоозащитники ополчились на блондинку. Та в ответ доказывала, что краска безвредная и не представляет угрозы здоровью кошки. Джигурда в том конфликте встал на сторону своей близкой подруги Лены Лениной, и однажды на этой почве у него возник скандал с Борисом Корчевниковым.

«Боренька, науськиваемый ведьмочками редакторшами, перешел грань игры и после моего на него обратного наезда и обвинения в непорядочности, сам назвал себя непорядочным ведущим… Возник скандал, я позвал его за кулисы, чтоб рассказать малышу, что его может ждать кармический откат за непристойное поведение. Он не пошел…», — написал Никита Джигурда на своей странице в Instagram.

Он признался, что был рассержен перепалкой, так как ранее хорошо относился к ведущему. По словам Джигурды, это и стало ключевым фактором в последующей судьбе Бориса: «Короче, через некоторое время у Борюсика появилась опухоль в районе мозга… Ему провели операцию с трепанацией черепа…».

Актер считает, что болезнь, которая якобы была у Корчевникова, должна была стать для него уроком, но журналист не сделал выводов. И когда он снова выступил против Джигурды, уже в период его развода с Мариной Анисиной, болезнь ведущего якобы обострилась, в связи с чем он и уходит из шоу, уверен Джигурда.

«Ему лучше уйти из непорядочной, сортирной версии, когда-то уважаемой программы, — уйти, чтобы сохранить душу, а не продать ее за баблос! Болезнь Борюсика, по большому счету, — ему сейчас во благо!!!», — заключил Джигурда.

В конце он пожелал своему оппоненту выздоровления и «переосмысления своего поведения со мной, — не только, как с Никитой Джигурдой».

Борис Корчевников ранее признался на своей передаче, что перенес операцию по удалению опухоли мозга, пишет Starhit. Разговоры об ухудшении его болезни возникли вскоре после того как стало известно, что он покидает программу «Прямой эфир» на «России 1». То ли пост Джигурды, то ли другие источники распространили слух об уходе Бориса Корчевникова из программы по состоянию здоровья, чем переполошили фанатов журналиста. Его буквально завалили словами поддержки и сочувствия, некоторые предлагают реальную помощь.

Однако близкие Корчевникова опровергают слухи о его болезни. «Борис прекрасно себя чувствует, я не понимаю, почему появились разговоры про его опухоль. Этой истории уже два года, ему сделали операцию, и пока никаких осложнений не возникало», — приводит издание комменарий представителя телеведущего.