Джессика Честейн работает над очередным фильмом про космос

Похоже, тема иных миров настолько заинтересовала исполнительницу главных ролей в фильмах «Марсианин» и «Интерстеллар» Джессику Честейн, что она охотно взялась продолжить работу в этом направлении.

Актриса работает над созданием собственного сериала о группе женщин, незаслуженно отстраненных от участия в подготовке полета на Меркурий в 1961 году. Целью программы «Меркурий 13» было исследование жизнедеятельности женщин во время длительного нахождения в космосе. Тогда тщательный отбор наравне с мужчинами прошли 13 женщин-астронавтов NASA, однако в последний момент правительство отстранило их от полета, оставив в группе только мужчин.

Сценарий для новой картины напишет Тодд Комарники, а продюсерами фильма выступят сама Джессика вместе с Кристиной Уэйн. Также Честейн сама исполнит одну из ключевых ролей в этой ленте под рабочим названием «Меркурий 13».

Тема женского и мужского неравенства всегда волновала актрису, ведь она является активной сторонницей феминизма и не раз выступала против чрезмерной эксплуатации женской сексуальности в кинематографе.

Фото: vk

По материалам: http://starandstar.ru/dzhessika-chesteyn-rabotaet-nad-ocherednyim-filmom-pro-kosmos.html