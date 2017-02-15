Шоу-бизнес 

Джессика Честейн работает над очередным фильмом про космос

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Похоже, тема иных миров настолько заинтересовала исполнительницу главных ролей в фильмах «Марсианин» и «Интерстеллар» Джессику Честейн, что она охотно взялась продолжить работу в этом направлении.

Актриса работает над созданием собственного сериала о группе женщин, незаслуженно отстраненных от участия в подготовке полета на Меркурий в 1961 году. Целью программы «Меркурий 13» было исследование жизнедеятельности женщин во время длительного нахождения в космосе. Тогда тщательный отбор наравне с мужчинами прошли 13 женщин-астронавтов NASA, однако в последний момент правительство отстранило их от полета, оставив в группе только мужчин.

Сценарий для новой картины напишет Тодд Комарники, а продюсерами фильма выступят сама Джессика вместе с Кристиной Уэйн. Также Честейн сама исполнит одну из ключевых ролей в этой ленте под рабочим названием «Меркурий 13».

Тема женского и мужского неравенства всегда волновала актрису, ведь она является активной сторонницей феминизма и не раз выступала против чрезмерной эксплуатации женской сексуальности в кинематографе.

Фото: vk

Джессика Честейн

По материалам: http://starandstar.ru/dzhessika-chesteyn-rabotaet-nad-ocherednyim-filmom-pro-kosmos.html

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