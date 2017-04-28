Дженифер Лопес поразила публику «голыми» платьями

Похоже, дизайнер Julien Macdonald, создавший наряд, вдохновлялся сказкой «Хитроумная дочь», в которой главной героине было приказано явиться к королю «ни голой, ни одетой».

Откровенные наряды певицы Дженнифер Лопес, в которых она вчера блистала на премии Billboard Latin Music Awards, взбудоражили западные СМИ и ее многомиллионную армию поклонников.

На красной дорожке звезда появилась в столь экстремальном платье, что пресса тут же назвала его «сеткой от кутюр». Похоже, дизайнер Julien Macdonald, создавший наряд, вдохновлялся сказкой «Хитроумная дочь», в которой король, желая проверить находчивость дочери овчара, приказал ей явиться к нему «ни голой, ни одетой». Ажурные плетения скрыли только самые интимные части тела поп-дивы, практически не оставив фанатам просторов для фантазии.

Стилисты Джей Ло назвали ее выбор «неожиданным». «Сексуальный вырез, глубокое декольте и открытая спина — это то, что стало фирменным почерком Дженнифер — сексуальной, женственной, бесстрашной. Тем не менее платье черного цвета с его сложными контурами более вызывающее и имеет больше „готического“ ощущения, чем-то, что вы ожидаете от Дженнифер Лопес», — приводит их слова журнал People.

Стилисты отметили, что в этом наряде она чувствует себя «темной и таинственной», что сильно отличается от внутреннего настроя Лопес.

Но на сцену для исполнения своего хита Mirate знаменитость вышла в другом наряде, не менее волнительном, чем черное. Расшитое бисером серебристое платье от того же модельера также практически не скрывало загорелые формы Дженнифер Лопес. Исполнив песню, звезда получила статуэтку за победу в номинации от Telemundo Star Award, которая признаёт достижения музыкального артиста за пределами их музыкальной карьеры. Кроме того, Лопес получила премию «Социальный артист года».