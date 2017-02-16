ДЬЯВОЛ ПО-СОВРЕМЕННОМУ

Раскрыта тайна биографии Сороса — спонсора всех революций и террора

Главный спонсор множества цветных революций, финансист террористических организаций по всему миру Джордж Сорос в годы Второй мировой войны служил карателем у фашистов. Об этом стало известно «Севастопольскому агентству новостей».

Впрочем, фашиствующий миллиардер особенно и не скрывал своего прошлого, как и мотивы, побуждающие его сеять по миру раздор и разруху. Как человек, безусловно, умный, Сорос нашел удобоваримое прикрытие для своих деструктивных действий – он известен как финансист различных правозащитных организаций, в том числе и в России. Но такая благотворительность не может обелить этого карателя. Говорить «в прошлом» нет причин, бывших преступников не бывает.

Еще в 1998 году Джордж Сорос в интервью журналисту Стиву Крофту на канале CBS признался в том, что нанялся карателем к фашистам, когда ему было 14 лет. Интересно, что по происхождению Сорос – венгерский еврей. И если его отец, Тивард, в 1944-1945 годах активно помогал своим соплеменникам скрываться от преследования нацистов, то сам будущий миллиардер встал по другую сторону.

Избежать Холокоста ему удалось благодаря вранью и продажности. Заявив нацистам, что он христианин, Сорос записался в карательный отряд и помогал немецким нацистам отправлять людей в лагеря смерти. По признанию беспринципного политтехнолога, именно в этот период и сформировался его характер: он научился просчитывать свои действия наперед.

Будучи подростком, Джордж Сорос рассудил так, что мог бы быть на месте тех, у кого он помогал конфисковывать вещи и кого отправлял на верную смерть. Однако если бы он оказался по другую сторону, то его заменил кто-то другой. Он считает, что от него в той ситуации ничего не зависело, а самое главное – он ни на секунду не испытывал чувства вины.

Судя по всему, это ощущение ему вообще не знакомо. В более позднем интервью, фрагменты которого включены в программу канала Info Wars, ему задают вопрос о том, правда ли, что именно он виноват в финансовых коллапсах в Тайланде, Малайзии, Индонезии, Японии, России. С гордой улыбкой на лице Сорос согласился, что во всех вышеперечисленных странах он устроил кризисы.

«Я был в этих странах для того, чтобы зарабатывать деньги, я не могу принимать во внимание и не принимаю во внимание социальные последствия своих действий», — комментирует свое участие в развале политико-экономических систем Джордж Сорос.

Если говорить о дне сегодняшнем, то с тех пор ровным счетом ничего не изменилось: несмотря на преклонный возраст, этот финансовый упырь продолжает влиять на ситуацию, о чем на голубом глазу признался в недавнем интервью немецкому журналу Cicero.

Радея за сохранность американской финансовой системы, которая помогла ему заработать 24 миллиарда долларов, Сорос опасается за целостность Европы, которая сегодня трещит по швам из-за войны на Украине. Правда Незалежная здесь не субъект: воюет не она, а ею. И финансист Сорос в этом месиве — один из самых важных кукловодов.

Он призывает продолжать эту войну, точнее – продолжать топить Украину, иначе под воду уйдет сам Евросоюз. А потому фашиствующий миллиардер призывает МВФ не скупиться и направить Киеву 20 миллиардов долларов. Причем сразу. В противном случае эта война будет проиграна.

Так что украинский президент Порошенко, утверждая, что стоит на страже безопасности за Старый Свет, нисколько не ошибается, но сильно переоценивает свою роль: его использует Сорос. И как в случае с Тайландом, Малайзией, Индонезией, Японией и другими государствами, пострадавшими за его миллиарды, за развал Украины ему абсолютно не будет стыдно. Судьба простых украинцев в этом случае никого не интересует: ведь никто не спрашивает мнение свиньи, которую отправляют на сало…

Автор: Ольга Мозес

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15 февраля 2017

По материалам: http://publizist.ru/blogs/108412/17208/-