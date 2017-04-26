Двое военнослужащих ВСУ погибли на полигоне под Харьковом

В Харьковской области Украины на Чугуевском общевойсковом полигоне в ходе занятий по боевой подготовке погибли двое военных 54 отдельной механизированной бригады ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба оперативного командования «Восток» ВСУ.

Причины произошедшего пока не называются. Начато расследование.

«Все причины и обстоятельства трагедии будут выяснены в ходе расследования, которое началось под руководством заместителя командующего войсками оперативного командования «Восток», — сообщили в ведомстве.

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