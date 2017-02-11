Двое боевиков ДАИШ, готовившие теракты в Европе, задержаны полицией Турции

В ходе антитеррористической операции в турецкой провинции Адана 10 февраля были задержаны житель Дании ливанского происхождения Махамад Лабан и житель Швеции иракского происхождения Мохаммед Тефик Салех. Оба въехали в Турцию по поддельным документам и планировали добраться до стран Европы с целью организации резонансных терактов, сообщает агентство Anadolu.

Согласно информации турецких спецслужб, 45-летний Махамад Лабан и 38-летний Мохаммед Тефик Салех были задержаны в районе Сейхан провинции Адана. Установлено, что они находились в рядах террористической группировки ДАИШ («Исламское государство», ИГ, ИГИЛ) в Сирии с 2014 года.

В ходе допроса злоумышленники признались, что использовали фальшивые удостоверения беженцев для въезда в Турцию.