Движение «Сорок Сороков» пригласило режиссёра «Матильды» на чаепитие

Общественное движение «Сорок Сороков», выступившее ранее с критикой фильма Алексея Учителя «Матильда», пригласило автора картины на свой форум в Новоспасском монастыре, и передало приглашение режиссеру через адвокатскую контору его адвоката Константина Добрынина «Рen&Рaper», а так же через творческое объединение «РОК» принадлежащее самому Учителю.

«Мы приглашаем Алексея Учителя и его супругу на встречу с православной общественностью на наши „Сороченские встречи“ в пятницу в Новоспасский монастырь. Мы устроим чаепитие, а Сестричество Сорок Сороков по этому случаю даже обещает испечь пирогов. Нам есть что обсудить, тем более, насколько я знаю, Учитель — православный человек, а знающие его люди называют режиссера патриотом, а значит смелым человеком, готовым отстаивать интересы России, прислушиваться к мнению соотечественников», — заявил координатор движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин.

Он выразил сожаление, что окружение А. Учителя рассказывает ему страшилки о движении «Сорок Сороков», в результате он «не стремится к диалогу с самой крупной общественной православной организацией, предпочитая выступать в адрес движения с неоправданными обвинениями».

«Алексей Учитель называет нас экстремистами, в нашем мире модно вешать ярлыки на тех, кого не знаешь. Мы бы хотели, чтобы он узнал, что наше движение ведет множество социальных проектов, помогает детдомам и детям сотрудников погибших в горячих точках, бездомным и старикам, оказывает гуманитарную помощь детям Донбасса и Сирии, ведет миссионерскую и благотворительную деятельность в местах заключения, проводит научные конференции и круглые столы, вытаскивает молодежь из деструктивных сект и наркомании, пропагандирует здоровый образ жизни и традиционные духовно-нравственные ценности. Среди нас тысячи женщин, детей, людей преклонного возраста», — подчеркнул А.Кормухин.

«Мы озабочены тем, что цивилизованная дискуссия вокруг „Матильды“ скатывается в область беспочвенных обвинений и радикализации, уже приведшей к поджогам кинотеатров и нападению на студию. Мы осуждаем экстремистские акции в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге и еще раз предлагаем телохранителя Алексею Учителю», — заявил А.Кормухин.

Он также добавил, что движение «Сорок Сороков» готово помогать правоохранителям выявлять радикалов, которые выражают протест против проката «Матильды» с нарушением закона, ставят под угрозу жизнь и безопасность людей.

Читайте также: Апофеоз пошлости: почему «Матильде» не место на широком экране