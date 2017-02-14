Две экстремистские группировки заявили об организации терактов в Пакистане

Высокопоставленный офицер Пакистана погиб при попытке обезвредить самодельное взрывное устройство в юго-восточном городе Кветта. Вместе с ним погиб ещё один военнослужащий страны. Взрыв в Кветте стал продолжением диверсий со стороны местных боевиков-исламистов, которые в понедельник, 13 февраля, осуществили атаки в пакистанском городе Лахор. В результате двух инцидентов погибли, по меньшей мере, 15 человек, более 80 ранены, передает Reuters.

Ответственность за теракты взяла на себя суннитская экстремистская группировка «Лашкар-э-Джангви аль-Алами».

Между тем другая местная группировка «Джамаат-ур-Ахрар» заявила, что взрывы в Лахоре были осуществлены её боевиками. отмечает Reuters.