Проишествия 

Две экстремистские группировки заявили об организации терактов в Пакистане

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На месте теракта в пакистанском Лахоре. Иллюстрация: AFP

Высокопоставленный офицер Пакистана погиб при попытке обезвредить самодельное взрывное устройство в юго-восточном городе Кветта. Вместе с ним погиб ещё один военнослужащий страны. Взрыв в Кветте стал продолжением диверсий со стороны местных боевиков-исламистов, которые в понедельник, 13 февраля, осуществили атаки в пакистанском городе Лахор. В результате двух инцидентов погибли, по меньшей мере, 15 человек, более 80 ранены, передает Reuters.

Ответственность за теракты взяла на себя суннитская экстремистская группировка «Лашкар-э-Джангви аль-Алами».

Между тем другая местная группировка «Джамаат-ур-Ахрар» заявила, что взрывы в Лахоре были осуществлены её боевиками. отмечает Reuters.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/14/dve-ekstremistskie-gruppirovki-zayavili-ob-organizacii-teraktov-v-pakistane

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