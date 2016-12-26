Два сирийских фронта, — мнение

Участие российских ВКС в контртеррористической операции в Сирии стало главным внешнеполитическим процессом года для России. Весь мир следил сначала за разгромом игиловских караванов с нефтью и взятием Пальмиры, а затем за долгой, но успешной операцией в главном после Дамаска городе Сирии Алеппо.

В прошлом году ВКС только раскачивались, подготавливались к реальному успеху на земле. Основные наступательные операции проводились уже в 2016 году.

Взятие Алеппо осуществлялось в три этапа. Сначала, в феврале 2016 г., сирийские войска при активной поддержке ВКС перекрыли Азазский коридор — многополосное шоссе на севере города, по которому проходило снабжение боевиков из Турции. Группировка вооружённой оппозиции была почти полностью окружена.

Уже тогда боевики поняли, что дело плохо, и при помощи США и Саудовской Аравии запустили так называемый Женевский мирный процесс, на котором должно было состояться примирение между сирийскими властями и «умеренной оппозицией». Россия под будущие переговоры в конце февраля объявила перемирие.

Однако Женевский процесс так и не увенчался успехом. Оппозиция по совету своих спонсоров из Катара, Саудовской Аравии, Турции и США продолжала настаивать на необходимости безоговорочного ухода президента Сирии Башара Асада со своего поста. В результате месяцев бесплодных заседаний члены делегации оппозиции так и не встретились за одним столом со своими оппонентами со стороны законного правительства.

После провала женевских переговоров военные действия разгорелись с новой силой. К концу июля правительственным войскам удалось полностью окружить находящиеся в руках боевиков восточные кварталы города. Запад, как обычно, вопил о нарушениях прав человека, чем заставил Россию прекратить бомбардировки в октябре.

Однако это не смогло предотвратить третьей фазы операции, в результате которой к концу декабря город полностью перешёл в руки законной власти, а не желающие сдаваться вооруженные оппозиционеры покинули Алеппо и по специально выделенным коридорам ушли в провинцию Идлиб.

Захват северной столицы Сирии стал самой крупной и успешной операцией сирийских войск и их российских союзников за всё время войны. Позиции боевиков пошатнулись, и теперь уже никто даже не заикается о возможности свержения президента Асада насильственным путём.

Вторым важнейшим фронтом стала Пальмира. Этот город в самом центре Сирийской пустыни сам по себе не обладает важным стратегическим значением. Однако вокруг него располагается самое большое в стране газовое месторождение Шаер, позволявшее правительству хоть как-то решать проблемы с энергетикой.

Кроме того, Пальмира открывает дорогу на город Дейр эз-Зор, который с 2015 года был полностью блокирован боевиками террористической организации ИГИЛ*. И наконец Пальмира — это известный на весь мир античный город-памятник, запомнившийся многим по пропагандистским роликам террористов. Хорошо укреплённый город был взят при активной поддержке российских ВКС в апреле.

Для России он стал настоящим символом победы над ИГИЛ. Вскоре после его освобождения на сцене городского театра маэстро Гергиев дирижировал симфоническим оркестром. Весь мир смотрел концерт и понимал, что время униженной и обесчещенной России прошло. Именно Россия является главной надеждой всего мирового сообщества в борьбе с международным терроризмом.

Однако уже осенью боевикам удалось захватить близлежащие стратегические высоты и вплотную подойти к городу. В декабре, воспользовавшись отвлечением большей части сирийской армии на Алеппо, игиловцы стремительной атакой захватили Пальмиру и отбросили правительственные войска на 50 км на запад. Полностью занятым оказалось и газовое месторождение Шаер.

Россия первой встала во главе переговорного процесса между сирийскими властями и оппозицией. В 2016 году на авиабазе Хмеймим был организован Центр по примирению враждующих сторон, которому с начала года удалось заключить соглашение о прекращении огня с десятками отрядов боевиков. Пиком успеха переговоров стал вывод многотысячной группировки оппозиции из Алеппо в Идлиб. На схожих условиях боевики покинули и ряд населённых пунктов в пригородах Дамаска и в провинции Хомс.

В марте 2016 года президент России Владимир Путин неожиданно для всех заявил о выводе войск из Сирии в связи с завершением активной фазы операции и выполнением её основных задач. Сирийцы очень расстроились, не надеясь с помощью только Ирана противостоять многочисленным группировкам. Однако на деле вывод войск в полной мере не состоялся.

С авиабазы в Хмеймиме по-прежнему взлетают наши самолёты, оказывая поддержку с воздуха наступающим сирийским частям или занимаясь транспортировкой гуманитарной помощи. База осталась за Россией надолго, и это даёт надежду, что сирийский народ не останется в одиночестве перед лицом терроризма.

Важной вехой сирийской операции стала положительная динамика российско-турецких отношений. В 2016 год Москва и Анкара вступали как злейшие враги. Турция по-прежнему оказывала поддержку вооружённой оппозиции на севере Сирии и совершенно не собиралась извиняться за сбитый российский бомбардировщик. Однако успехи операции под Алеппо заставили турок резко пересмотреть свои подходы к ближневосточной политике.

Уже летом в отношениях начинает просматриваться позитивная динамика. Анкара признала свою атаку на бомбардировщик ошибочной, и сегодня западная пресса с ужасом пишет о возможном российско-турецком альянсе по разрешению сирийского кризиса. Противники такого подхода пошли даже на убийство российского посла в Анкаре, только бы этот альянс не состоялся.

Они справедливо опасаются, что сирийский кризис может быть успешно разрешён совместными усилиями России, Турции и Ирана с обязательным исключением из процесса таких явно деструктивных сил, как США, Саудовская Аравия и Катар.

Успехи российской операции в Сирии очевидны. Вмешательством ВКС удалось предотвратить падение дружественного России правительства в Дамаске, выбить террористов из ряда стратегических точек, отвлечь внимание мирового сообщества от украинского кризиса и сделать хорошую рекламу российскому оружию на внешнем рынке. Первая серьёзная трансграничная операция российских вооружённых сил заставила вспомнить о великодержавном статусе России, который мало кто сегодня пытается оспорить.

Вместе с тем необходимо помнить и о проблемах, которые встали перед нашей страной в ходе участия в разрешении сирийского кризиса. Война так и не прекратилась. Незаконные вооружённые формирования по-прежнему контролируют большую, хоть и не самую населённую часть страны, а также почти все нефтяные и газовые месторождения.

Экономика Сирии почти полностью разрушена, армия ослаблена и недостаточно боеспособна. В 2016 году выяснилось, что до настоящей победы ещё очень далеко, и разговоров о долгосрочных планах по восстановлению территориальной целостности страны пока не слышно.

В будущем году России следует самым серьёзным образом задуматься о стратегии разрешения сирийского конфликта. Нынешнего уровня участия ВКС явно недостаточно — потерянная Пальмира говорит сама за себя. Ситуацию так или иначе контролируют силы, находящиеся на земле. Одними авиаударами решить проблему не удастся — это хорошо показал опыт афганской кампании армии НАТО.

Продолжение прежней политики в 2017 году чревато переходом инициативы к нашим стратегическим конкурентам. Созданные на американские деньги курдские войска успешно продвигаются в сторону столицы ИГИЛ, города Ракка, и контролируют почти весь север страны. Турецкая операция «Щит Евфрата» также очистила от ИГИЛ стратегически важные территории на севере Сирии.

России необходимо тоже иметь свою армию на земле, и для этого совсем не обязательно направлять туда регулярные части. Можно пойти по пути американцев и создать новую российскую армию из сирийцев при помощи наших инструкторов, и с её помощью восстановить контроль над Пальмирой, а затем и над окружающими её нефтяными и газовыми кладовыми Сирии в провинциях Хомс, Ракка и Дейр эз-Зор.

Это позволит сирийскому правительству значительно улучшить своё финансовое положение и не висеть мёртвым грузом на плечах Москвы и Тегерана. А если допустить к разработкам месторождений российские компании, то это позволит и вовсе в значительной степени окупить дорогостоящую военную операцию по освобождению Сирии от террористов.

Александр Сотниченко

*Запрещенная в РФ террористическая организация