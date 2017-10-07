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Два дня жизни в Москве обойдутся королю Саудовской Аравии в $3,3 млн

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Два дня жизни в Москве обойдутся королю Саудовской Аравии в $3,3 млн | Русская весна

Стоимость проживания короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиз Аль Сауда и его свиты во время визита в Москву с 5 по 7 октября может составить до $3,3 млн.

Тысяча человек свиты займут все свободные номера пятизвездочных отелей вокруг Кремля и Красной площади. Они остановятся в гостиницах Four Seasons, Ritz Carlton, St. Regis Nikolskaya и «Националь».

Из того, что я заметил — еще за две недели до его визита Киевское шоссе (по которому он ехал из Внуково) завесили рекламой с приветствием.

Салман стал королем в 2015 г. после смерти своего брата короля Абдаллы. Состояние Абдаллы оценивалось в $18 миллиардов. Про состояние Салмана нет данных.

Самый богатый из королей — шейх Дубаи $32 миллиардов, у короля Таиланда $30 миллиардов, у английской королевы всего $450 миллионов.

У короля Свазиленда (это страна в Африке, а не из книжки про Гарри Поттера) $100 миллионов.

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По материалам: http://rusvesna.su/economy/1507320991

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One thought on “Два дня жизни в Москве обойдутся королю Саудовской Аравии в $3,3 млн

  • 07.10.2017 at 03:45
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