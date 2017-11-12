Дутерте хочет подписать с Россией соглашение по атомной энергетике

Пресс-секретарь президента Филиппин Гарри Рок сообщил, что Россия и Филиппины могут подписать соглашения в области транспорта и атомной энергетики во время предстоящего визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Соответствующее заявление Рок сделал филиппинским журналистам по итогам встречи президентов двух стран на полях завершившегося в субботу во Вьетнаме саммита АТЭС.

«Они (российские компании — прим. ред.) хотели бы вести бизнес в сфере энергетики. Кроме того, есть компания, занимающаяся атомной энергетикой и которая хотела бы вести бизнес с Филиппинами», — цитирует газета Manila Times пресс-секретаря филиппинского президента.

Он также добавил, что «есть российские компании, которые хотят инвестировать в транспортные проекты, в том числе в строительство метрополитена».

Как пишет издание, Роке рассказал журналистам, что эти соглашения могут быть подписаны во время 31-го саммита АСЕАН в Маниле 12—14 ноября, на который приедет Медведев.

Кроме этого, Роке также сообщил, что Россия планирует назначить военного атташе на Филиппинах.

«Министр обороны РФ Сергей Шойгу вновь посетит Филиппины, а президент России Путин пригласил филиппинских военных пройти военную подготовку в России. В свою очередь, Россия планирует военного атташе, который будет базироваться в Маниле», — цитирует газета Manila Times пресс-секретаря филиппинского президента.

Роке ещё раз подчеркнул, что Филиппины рассчитывают на подписание контрактов в военно-технической сфере.

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