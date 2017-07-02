ДТП в Татарстане: 13 человек погибли, еще 12 пострадали

В Татарстане недалеко от города Заинск в результате ДТП столкнулись бензовоз и пассажирский автобус, который следовал по маршруту Самара-Ижевск.

«В 00:40 2 июля поступило сообщение о том, что в 9 км от города Заинск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля „КамАЗ“ и пассажирского автобуса „Неоплан“», — сообщили в региональном управлении МЧС.

В результате столкновения произошло опрокидывание пассажирского автобуса с его последующим возгоранием. В момент аварии в салоне находились 28 человек, включая водителя. Прибывшие на место спасатели приступили к извлечению тел погибших из транспортного средства.

Сначала СМИ сообщали о семи погибших, однако к настоящему моменту число жертв возросло до тринадцати. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах.

«Число погибших в ДТП возросло до 13 человек, 12 человек по-прежнему госпитализированы», — сказал источник.

В Главном управлении МЧС России по РТ работает телефон «горячей линии» по ДТП в Заинском районе Республики Татарстан — (843) 227−46−96, 227−45−63.

В Главном управлении МЧС России по Самарской области работает телефон «горячей линии» — (846) 337−72−82.

В Главном управлении МЧС России по Удмуртской Республике работает телефон «горячей линии» — (83 412) 51−45−50.