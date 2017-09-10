ДТП под Екатеринбургом: восемь погибших, возбуждено уголовное дело
Под Екатеринбургом, днем 9 сентября произошло трагическое ДТП. На 24 км Полевского тракта водитель грузовика Renault с 23 тоннами песка выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя УАЗами, двигавшимися друг за другом. В первом автомобиле находились шесть человек: трое погибли, трое пострадали, а во втором — пять человек: погибли все.
Как сообщает «Интерфакс», со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области, по данному факту возбуждено уголовное дело.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)», — говорится в сообщении ведомства.
Водитель самосвала остался жив и был госпитализирован. По его словам, причиной трагедии стало то, что во время движения у грузовика лопнуло колесо, в результате чего его вынесло на встречную полосу.
По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/09/10/dtp-pod-ekaterinburgom-vosem-pogibshih-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo