Проишествия 

ДТП под Екатеринбургом: восемь погибших, возбуждено уголовное дело

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Фото: пресс-службы УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области

Под Екатеринбургом, днем 9 сентября произошло трагическое ДТП. На 24 км Полевского тракта водитель грузовика Renault с 23 тоннами песка выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя УАЗами, двигавшимися друг за другом. В первом автомобиле находились шесть человек: трое погибли, трое пострадали, а во втором — пять человек: погибли все.

Как сообщает «Интерфакс», со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области, по данному факту возбуждено уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)», — говорится в сообщении ведомства.

Водитель самосвала остался жив и был госпитализирован. По его словам, причиной трагедии стало то, что во время движения у грузовика лопнуло колесо, в результате чего его вынесло на встречную полосу.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/09/10/dtp-pod-ekaterinburgom-vosem-pogibshih-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo

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