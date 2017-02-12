«Друзья Русской Весны»: удивительная народная инициатива, которой уже более двадцати лет (ВИДЕО)

Наш портал в разделе «Друзья Русской Весны» неоднократно рассказывал о различных уникальных опытах позитивной самоорганизации населения, в частности, об обнинской городской казачьей общине «Спас» (ОГКО «Спас»).

Двадцать лет Общине «Спас»

Друзья «Русской Весны» — продолжаем рассказ о замечательных народных инициативах

«Друзья Русской Весны» — казачья община и центр реабилитации «Спас»

Вот уже 20 лет община занимается практическим применением русской воинской традиции служения Отечеству, стремится придать этой практике системный характер. Разработана коллективная игровая методика, которая оказалась весьма действенной и в воспитании детей, и в сплочении коллектива, и в реабилитации молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Занятия ратоборством, работа по охране и обустройству части усадьбы в деревне Белкино Боровского района Калужской области, памятника XVIII века, воспитание детей, реабилитация и профилактика правонарушений выработали свой ритм и образ жизни, создали устойчивую среду. На базе «Спаса» стала действовать Автономная некоммерческая организация «Общинный центр педагогики «Спас».

Социальное служение общины «Спас» получило за последние годы четкую специализацию: профилактика употребления психоактивных веществ, реабилитация и ресоциализация людей, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью. Центр взял на себя миссию реабилитации наркозависимых.

В конечном итоге и в этом вопросе для всей страны общиной предложена эффективная модель профилактики употребления наркотических веществ и реабилитации наркозависимых, «обкатанная» на практике.

ОГКО «Спас» организовано медицинское учреждение — ООО «Медицинский центр «Спас», в котором профессиональную и неравнодушную помощь получают наркозависимые, пытающиеся излечиться от своей пагубной болезни.

Если после обычной медицинской реабилитации ремиссия, то есть воздержание от потребления наркотиков в течение двух и более лет, составляет не более 4 процентов от общего числа больных, в некоторых «продвинутых» центрах 10 — 15%, то после реабилитации в общинном центре — более 30 процентов.

Огромную работу проводит существующая при «Спасе» «Школа традиционной культуры „Истоки и корни“». Главная цель — приобщение детей и подростков к обрядам и традициям русского народа.

Все программы школы направлены на формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения в соответствии с традиционными ценностями русского народа. Проводится обучение ремеслам, лекции, встречи с интересными людьми, совместное посещение богослужений, паломнические поездки, организовываются летние лагеря для детей и многое другое. У подростков формируются положительные жизненные мотивации. Они находятся в среде взрослых людей, где нет места алкоголю, наркотикам, сквернословию.

В «Спасе» проходят реабилитацию и постоянно живут в общинном центре одновременно 30 зависимых, еще более 100 человек (в основном, дети и молодежь) посещают различные занятия, направленные на формирование здорового образа жизни.

За год своей работой только в вопросах профилактики наркозависимых и воспитания детей «Спас» охватывает более тысячи человек.

Для общественной организации — это более чем внушительная цифра. Все занятия и реабилитационная работа проводятся бесплатно, и это не просто благотворительность, но и принцип жизни: нуждающемуся — помоги, слабого — поддержи!

Всё вышеперечисленное делалось и делается общинниками без государственной помощи, за счет энтузиазма самих общинников и помощи простых людей.

Современная постиндустриальная цивилизация породила хронические социальные болезни: нравственную деградацию и «атомизацию» общества, разобщенность людей, потерю смысла жизни, детскую безнадзорность и преступность, наркоманию, алкоголизм и другие формы зависимости, социально опасные формы поведения, связанные с криминализацией населения. Люди, входящие в общину «Спас», остро чувствуют эти проблемы и результативно их решают.

С самого начала своего существования, уже более 20-ти лет, ОГКО «Спас» ставила и успешно реализовывала цели объединения людей на основе духовных скреп русского народа, отстаивания моральных норм общества на принципах соборности, коллективизма, взаимовыручки.

Развитие духовности, различных форм взаимодействия и взаимопомощи людей — главное дело общины.

И хоть община по формальному своему статусу является обнинской, то есть, городской, но по охвату своих сопричастников и друзей, а также по объему и важности своей деятельности, — несомненно, имеет всероссийский уровень. О ней знают, стремятся получить ее бесценный опыт из многих регионов России и из-за рубежа. За эти годы община стала, в некотором смысле, творческим институтом по разработке и реализации современного общинного принципа организации русских людей, чем всегда была крепка русская крестьянская община, городская артельная организация труда, казачья общность.

В целом — ОГКО «Спас» наработан богатый опыт по созданию позитивной самоорганизации граждан. Такая самоорганизация, в случае широкого ее распространения, может успешно решать многие наболевшие проблемы.

И беда не общины, а государства, что во властных структурах, несмотря на все обращения «Спас», до сих пор не услышана актуальность использования наработок общины. ОГКО «Спас» опережает в своем развитии осмысление государством базового построения российского общества.

В планах общины до недавнего времени было распространение своего опыта по другим регионам, строительство нового воспитательно-реабилитационного корпуса на территории общинного центра, создание в одном из сельских муниципальных образований реабилитационного поселения для бывших наркоманов и людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, а также реализация других проектов.

Но из-за сложной экономической ситуации, в которой оказалась ОГКО «Спас», обусловленной отсутствием государственной поддержки и обострившимися финансовыми проблемами у партнеров общины, в настоящее время ОГКО «Спас» прилагает все силы, чтобы сохранить хотя бы достигнутые результаты, пережить сложное для себя время.

Поэтому сейчас ОГКО «Спас» нуждается в финансовой помощи всех добрых людей и юридических лиц, обладающих хоть малейшей такой возможностью. Нужно помочь «Спасу», чтобы община продолжила спасать людей!

Финансовую помощь можно перечислить:

ОО ОГКО «Спас» ИНН/КПП 4025054703/402501001

Банк: Калужское отделение N 8608 ПАО Сбербанк, БИК 042908612

Кор./счет: 30101810100000000612, Расч./счет: 40703810422230120103;

или (проще и быстрее):

Номер карты Сбербанка 5469 2200 11917470 Лапкин А.В.

При перечислении средств желательно указать ФИО (или организацию) с указанием телефона. Помощь может быть оказана и другим образом, например, в виде стройматериалов.

На все вопросы в общине готовы ответить:

Информация по общим вопросам: 8 (910) 523-04-57 Александр Владимирович

Информация по вопросам реабилитации: 8 (961) 005-52-92 Вадим

Община открыта для диалога со всеми. Двери общины «Спас» всегда открыты как для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, и для всех тех, кто желает прийти на помощь или готов к сотрудничеству.

Сайт ОГКО «Спас»: http://www.mirspas.ru/

На фото: гости ОГКО «Спас», курсанты и офицеры Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова