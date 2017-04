Другие 100 дней президентства: «кабы я была царица…»

Непрерывный солнечный свет, изобретение лекарства от рака и появление бескалорийного шоколада.

Стремительно рвется время вперед, вот уже и сто дней прошло с момента вступления Дональда Трампа на должность американского президента. А, казалось бы, только «вчера» он выступал со своим планом этих самых первых ста дней. И вот мы имеем уже совсем другую Америку, до сих пор не «великую». Но что есть, как говорится, то есть – время не вернешь, не отмотаешь на пару дней или часов назад. Единственное, можно представить, как прошли бы другие 100 президентских дней, выиграй Хиллари Клинтон на выборах.

Так, издание Politico, считайте, сделало всю работу за нас, представив уже готовую версию совсем иного, демократического американского сериала. Приятного просмотра.

…………………………………………….

За окном 29 апреля. Завершаются 100 дней пребывания на посту президента США Хиллари Клинтон. Все это было бы правдой, если бы «ее штаб смог найти сумасшедшего ученого, машину времени и карту Висконсина (и других мест)». Да-да, тех самых, которые бывший кандидат от демократов проигнорировала и, соответственно, потеряла голоса выборщиков.

Допустим, что все эти нюансы были учтены штабом Клинтон. Итак, она на посту, она у руля. Что же ей удалось сделать за столь, казалось бы, короткий промежуток? Чего достигла? Но вернемся к са-а-а-амому началу ее «великого правления», в день, когда она официально вступила на должность президента Соединенных Штатов.

День 1. Инаугурация.

В целом, нет никакой конкретики в словах леди, все размыто, обще. Политические шаги? О, нет. О них говорить Хиллари не стала, быть может, чтобы не обнадеживать своих людей, отдавших за нее голоса на выборах. Речь идет об «исторической победе» для женщин, о том, что надо бы обеим партиям объединиться, работать на благо общества сообща. Главное, никаких сравнений посещаемости инаугураций Обамы и Клинтон нет (вспомните, в соцсетях очень бурно обсуждали аналогичный вопрос с Трампом после его церемонии).

Все идет, казалось бы, гладко, «полет нормальный» – 52% одобряют политику Клинтон, которая, по сути, ничего еще даже не то чтобы не сделала, но и даже не сказала о своих планах.

День 2 и 3. Провозглашение и перестановки.

Конечно же, в стороне не может остаться и первый… чуть не написала «леди»… мужчина новоиспеченного президента США. На второй день Билл Клинтон провозглашает себя «первым джентльменом» Америки. Примерно в это же время происходят перестановки во власти: Джо Байден становится государственным секретарем, а Линдси Грэм (сенатор-республиканец) – главой Пентагона.

День 4. Спасибо, Билл.

Все идет своим чередом: Хиллари обживается в Белом доме, устраивается поудобнее в президентском кресле, СМИ все больше и чаще пишут о новом президенте в юбке. Начинают всплывать первые подробности победы Клинтон на выборах. Оказывается, как пишет газета The New York Times, всему случившемуся с Хиллари, она обязана своему мужу. Билл на коне. Проходит несколько дней и уже The Washington Post пишет статью с похвалами «первому джентльмену».

День 7. Турне.

Внимание приковано к Биллу после всех этих дифирамб в его адрес. События развиваются очень быстро, и вот, Билл уже собирается в турне доброй воли по всему миру.

День 11. Женщины.

Но не только муж Хиллари занимается общественно полезными делами – дочь Челси также принимает участие в жизни американского общества. Ее назначают советником президента, ставят во главе только что созданного ведомства, которое занимается расширением прав и возможностей женщин.

И опять следует акцентировать внимание на том, что никакой негативной реакции на происходящее в отношении Челси нет. Вспомните, сколько негодования было из-за присутствия дочери Трампа в Белом доме.

День 13. За Обаму.

Хиллари шлет «воздушный поцелуй» своему другу Бараку Обаме – она не дает конгрессу отменить реформу здравоохранения экс-президента США, провоцируя появление первых жалоб в свой адрес со стороны лидеров республиканцев. А ведь все так гладко шло…

День 23. Вето.

С республиканцами, кажется, найти общий язык так и не получилось, и Хиллари осознано встает на тропу войны с ними – она накладывает вето на законопроект по снижению налогов, который продвигали именно республиканцы.

День 26. Ужесточения.

Ух, пошла жара! Клинтон в пене и мыле носится по Белому дому, вносит свои коррективы в жизнь американского общества, еще больше раздражая республиканскую партию. К этому моменту она ужесточает экологическую норму в сфере газовой и нефтяной промышленности. Обратная связь не заставляет себя ждать – ее обвиняют в «злоупотреблении президентскими указами». Да, страсти накаляются.

День 30. Вопросы.

Все больше возникает вопросов к личности Хиллари Клинтон у общественности. Так, СМИ проявляют все большую заинтересованность в, скажем так, нахождении ее грязного политического белья, команда президента старается отбиться от всех нападок, защитив «честное имя своей предводительницы». Вопросами донимает помощника Хиллари The Wall Street Journal. А именно интересует такой момент журналиста: использует ли Клинтон личную почту для рабочей переписки. В ответ получает лишь сухую фразу помощника – «американский народ уже говорил об этом, и ему все равно».

День 33. Возвращение блудного Билла.

Кажется, ополчились СМИ и против мужа Хиллари, который только вернулся из своего турне доброй воли. Во время одного из интервью репортер Fox News поднимает тему продолжения выступления «первого джентльмена» перед руководителями Уолл-Стрит и корпорации за деньги. Билл в ярости.

День 42. Протесты.

Да все даже хуже, чем могло казаться. Общество в бешенстве, на улицах все чаще можно столкнуться с протестами лидеров профсоюза, которые жалуются на то, что Белому дому нет до них никакого дела. Поводом для взрыва эмоций, в частности, служит законопроект о мигрантах.

День 60. Сирия.

Не проходит мимо Клинтон и сирийский вопрос: она реагирует на сообщение о применении на Ближнем Востоке химического оружия решением о начале военной кампании против сирийского президента Башара Асада.

День 65. Падение.

Коротко и ясно: доверие к Хиллари стремительно падает, опускаясь до 45%. Недовольство проводимой ею политикой растет.

84 день. Упс.

Американский президент встречается с лидерами Мексики и Канады. В ходе беседы Клинтон хвалит Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА), все идет гладко и ровно до тех пор, пока она не замечает невыключенный микрофон и, как ни в чем ни бывало, начинает откровенничать:

«Открытые границы и свободная торговля неизбежны. Рабочие, задействованные в сфере производства, не получат свои рабочие места назад».

Вспомните, именно на этом пункте – возвращении им рабочих мест – не раз делал акцент Дональд Трамп.

Конечно же, слова не остаются никем не замеченными – Белому дому приходится срочно оправдываться. Поэтому американская сторона начинает уверять всех в том, что Хиллари просто «неправильно поняли».

День 90. В ожидании сюрприза.

Огребает по полной программе Клинтон за свои действия и слова. Законопроект об иммиграционной реформе отклоняется палатой представителей Конгресса, а WikiLeaks уведомляет американского президента о «надвигающемся» сюрпризе, который будет приурочен к 100-му дню нахождения Хиллари на посту главы государства.

День 95. Дно.

Все становится очевидным – не по тому пути пошла Клинтон, не ту политику выбрала. Ну и сама, чего греха таить, неплохо облажалась за эти дни. Рейтинг падает еще ниже – до 44%. Вроде бы и не большая разница с предыдущим показателем, считайте, только на 1% опустился он. Но дело скорее в том, что рейтинг неодобрения ее действий растет, достигая уже 46%. Равнодушных нет.

День 100. Сюрприз.

Вот и настает тот самый день. День, когда Хиллари пообещали устроить сюрприз в честь праздника, конечно же. Не уверена, что виновница торжества осталась довольна им.

Как и обещал WikiLeaks, он публикует фрагменты из выступлений Билла Клинтона перед частными промышленным группами, и то, что он произносит на этих фрагментах, становится действительно неожиданным. Сюрприз во всей его красе.

«В эти дни я, в сущности, республиканец».

Билл смеется над планом здравоохранения, не говоря конкретно о том, что речь идет о плане Хиллари, но все настолько очевидно, что в пояснениях и каких-либо разъяснениях никто не нуждается.

О 100 днях Клинтон говорит пару слов и «проигравший на выборах» Дональд Трамп, отмечая, что попробует свои силы еще раз в 2020 году и не видит Хиллари как легитимного президента.

С этим грузом подходит к завершению «первой сотни» американский лидер, стоит только догадываться, как сложилась бы ее судьба дальше в Белом доме.

…………………………………………….

Если бы да кабы, Хиллари, если бы да кабы… Не зря же говорят: все, что ни делается, – делается к лучшему. Вероятно, не место Клинтон на президентском кресле, место ли на нем Трампу?

Посмотрим, станет ли «Америка снова великой», и какой кровью отделается мировое общество. И отделается ли.

Не грусти, Хиллари. Все равно ничего бы путного из этого не вышло. А так, считай, хотя бы мужа не потеряла, хотя… как сказать, зная ее прошлое.



