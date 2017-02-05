Драка на льду: американский хоккеист напал на россиянина (ВИДЕО)

Силовой прием россиянина Никиты Задорова, выступающего за хоккейный клуб Colorado Avalanche, вызвал неадекватную реакцию со стороны американца Джейкоба Труба: на льду завязалась настоящая драка.

В опубликованном на YouTube ролике видно, как после силового приема Задорова, к слову, традиционного для хоккея, на россиянина со спины набрасывается защитник «Виннипега» Джейкоб Труба и начинает избивать его.

Задоров защищал голову, упав на колени, а судьи пытались отогнать нападавших.

Как сообщается на сайте NHL, Труба был оштрафован на 17 минут за драку, подстрекательство к драке и неспортивное поведение, Задоров — на семь минут за драку и за то, что сбил соперника с ног. Между тем, Марк Шайфеле, сбитый Задоровым, без посторонней помощи поднялся на ноги и продолжил игру.

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По словам главного тренера «Колорадо» Джареда Беднара, Задоров, на его взгляд, правил не нарушил. Кроме того, силовая игра вполне могла быть тренерской установкой.

Сам Задоров прокомментировал произошедшее так: «Я думаю, я поймал его чисто. Хорошо, что он не травмировался. Я не хочу никакого травмировать, ничего такого. Но так бывает, это ведь хоккей».

Клуб Задорова «Колорадо» в итоге обыграл «Виннипег» со счетом 5:2.