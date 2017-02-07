Доходы России от экспорта вооружений в 2016 году составили $15 млрд

Доходы от экспорта вооружений в 2016 году составили 15 миллиардов долларов, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

«Экспортные поставки военного назначения в рамках ВТС принесли около 15 миллиардов долларов, что позволяет нам сохранять наши позиции на мировом рынке вооружений. Мы занимаем достойную позицию, по сути, вторые после Соединённых Штатов Америки. И для нас очень важно этот рынок удержать», — сказал Медведев во вторник на выездном заседании фракции «Единая Россия».

Читайте также: В Киевсовете решили отобрать землю у посольства России