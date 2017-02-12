Дорогое ЦРУ, или Как не признать Россию нормальной

Главный редактор телеканала RT и международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян на страницах своего личного блога прокомментировала ситуацию, складывающуюся в современном мире с освещением событий в России западными СМИ.

На этой неделе я вела увлекательные беседы с журналистом одного из самых уважаемых американских телеканалов. Он мастерил расследование о том, как Кремль убил Кара-Мурзу. До этого журналист общался со мной лишь однажды. Когда мастерил расследование о том, как Кремль убил Лесина.

Несмотря на плохо скрываемую надежду (чтобы не сказать вожделение), с которой многие ждали смерти Кара-Мурзы, он, слава Богу, выжил. Говорят, его уже даже переводят из реанимации. Я, безусловно, желаю ему только здоровья.

Американского расследования теперь, наверно, не будет. Не умер же, че. Тот журналист, кстати, уговаривал меня прилететь в Лондон, чтобы поговорить на эту тему. «Тут же шоппинг классный, прилетайте хоть на полдня», — написал он мне. Я ответила: «Шоппинг меня не интересует. Как вы знаете, нас всех тут заставляют носить военную форму». Он не удивился. Реально — не удивился. Он думает, что это вполне может быть правдой. Потому что они сами себя убедили, что мы ненормальные. Давным-давно и очень надолго.

И это одна из главных (не главная, но одна из) причин, почему они так взъелись на Трампа. Для большей части западного истеблишмента мысль о том, что Россия — нормальная, так же дика, как мысль о том, что земля квадратная. Человек, который вслух провозглашает Россию нормальной, либо идиот, либо провокатор, либо и то, и другое.

В прессе и даже в заявлениях разнообразных лиц мы каждый день наблюдаем это граничащее с расизмом провозглашение нашей нутряной, природной, не подлежащей коррекции ненормальности. Ужас в том, что происходит это не всегда из-за чьих-то хитро выстроенных схем. Чаще всего — банально от тупости. От неинформированности, детсадовского невежества, непривычки работать с фактами, от падкости на готовые к употреблению формулы мироустройства — от всего того, что называется красивым английским словом «ignorance». Америка любит фаст-фуд. Во всем.

Россия ненормальная. Так думать привычно.

— Подождите, давайте разберемся. Например, вот в этом конкретном случае Россия…

— Да нечего тут разбираться! Все понятно! Времени нет, побежали дальше.

Мы каждый день на работе видим такие примеры. Каждый долбаный день. Вот опять на этой неделе очередной советник очередного Байдена распространил очередную пугалку, что мы тратим 400 миллионов долларов только на наше бюро в США. Полнейшая, конечно, чушь. Весь наш бюджет на ВСЕ вообще, включая все бюро во всех странах, распространение, зарплаты, командировки, перегоны, закупки, налоги, аренды, страховки, в общем, абсолютно все — чуть больше трехсот миллионов, и эти данные есть в открытом доступе.

Вы думаете, советник Байдена знает, что мелет чушь, но мелет ее намеренно, чтобы преувеличить опасность? Неа. Ни хрена он не знает. Не царское это дело — что-либо знать. Даже о том, о чем говоришь публично.

Давным-давно никого не волнуют факты.

Есть вывод: Россия — ненормальная. Со всеми вытекающими. А факты — их просто надо подгонять под этот вывод. Я не читала ни одной американской статьи о нас, где не было бы вагона вранья, сознательных и несознательных ошибок, перевранных цифр, событий, названий и прочего.

Маргарита Симоньян

При этом та же статья обязательно обвиняет нас самих во вранье и фейкньюсах. Как в знаменитом докладе спецслужб, где мое имя упоминается 27 раз и столько же примерно раз опубликованы сведения, не соответствующие действительности. Которые легко же было погуглить и не позориться. Но — не царское это дело.

Истеблишмент ведет священную битву за то, чтобы остановить Трампа в его преступных попытках признать нормальность России. Может, у него и не будет таких попыток, но, как минимум, он об этом заявлял, а это уже за пределами допустимого. В этой битве сгодится любой снаряд. Конечно, отлично бы было, если б у нас кого-нибудь грохнули. Какого-нибудь активиста прозападной организации. Желательно, связанного с любимым публикой Ходорковским. Еще лучше — американского журналиста. Все, кирдык тогда. Можно открывать шампанское. Трамп через это уже не сможет переступить. Он таки в первую очередь американец.

Не удержусь от того, чтобы дать несколько советов коллективному ЦРУ, что делать, пока никто, зараза, не умер.

1. Напоминайте народу про хакеров. Пока народ не начал подзабывать. Вот эта статья — самое оно. Топите еще. Так, чтобы люди унитаз смывать за собой боялись.

2. Напоминайте народу, что Трамп у России, а) на крючке, б) обо всем уже с Путиным договорился. Как например, вчера, когда ни с того ни с сего уважаемые американские телеканалы рассказали, что найдено подтверждение московской гулянки Трампа с социально пониженными. И те же каналы вчера же вдруг сообщили, что Путин отдаст Трампу Сноудена. В обоих случаях инфа 100 процентов. Со ссылкой, разумеется, на спецслужбы.

Не останавливайтесь. Дожимайте.

3. Напоминайте народу про коварство RT и Спутника. Используйте лексику пострашнее. Информационный повод искать не нужно, народ уже привык. Топите пожестче! Как, например, вчера, когда пресс-секретарь НАТО заявила, что Sputnik — это пропаганда. И это вслед за ВВС перепечатала вся уважаемая британская пресса. Не по отмашке, конечно. Просто понравился текст.

4. Но все-таки лучше кого-нибудь грохнуть. Так, чтобы уж наверняка. Вас ли мне учить.

P.S. А Сноудена мы вам, конечно, не отдадим. Сколько бы он, неблагодарный, ни критиковал нашу партию и правительство в своих твиттерах и других интернетах. Просто потому, что с Дона выдачи нет. И это тоже доказывает, что Россия — нормальная.

Мнение автора может не совпадать с позицией МИДА, Кремля, Путина, русских хакеров и Дмитрия Киселева.

Фраза «но все-таки лучше кого-нибудь грохнуть» использована в ироничном контексте и не является призывом к американским спецслужбам кого-либо убивать.

В России нет обязательного ношения военной формы, это шутка.