Допрыгались: Кабмин Украины ввел режим ЧС в связи с нехваткой угля

Правительство Украины ввело «чрезвычайные меры» в энергетической системе Украины. Соответствующее решение было принято сегодня, 15 февраля, в ходе внеочередного заседания кабмина.

Как сообщил на нем глава кабинета министров Владимир Гройсман, речь идет о необходимости введения режима чрезвычайной ситуации в энергетической отрасли в связи с кризисной ситуацией, которая сложилась в энергетике страны из-за блокады национал-радикалами поставок угля с Донбасса. «Вследствие перекрытия полностью заблокирована поставка энергетического угля на ТЭС и ТЭЦ, а это — треть электричества Украины и тепло в некоторых городах, — сказал премьер. — Считаю такие действия недопустимыми и считаю, что поставки угля должны быть разблокированы, поэтому мы тут и собрались, чтобы принять решение о введении специальных мер в сфере энергетики».

Гройсман сообщил, что кабмин подготовил проект постановления о введении режима ЧС в связи со сложившейся ситуацией. Он предполагает, в частности стабильность энергосистемы и определение допустимого уровня снижения энергетических мощностей. Также Гройсман намерен обратиться в Совет национальной безопасности и обороны «с просьбой детально рассмотреть все аспекты и влияние этой блокады на жизнь граждан и соответственным образом применить все необходимые меры, чтобы эта проблема была снята с повестки дня». «Прошу утвердить эти меры», — сказал он. Решение было принято без возражений.

Как сообщало EADaily, 13 февраля Антикризисный энергетический штаб рекомендовал главе Минэнерго Украины Игорю Насалику внести на рассмотрение кабмина вопрос введения чрезвычайных мер на рынке электроэнергии. Сам Гройсман заявил, что отказаться от закупки угля с Донбасса можно будет только через три-пять лет.

25 января участники украинских карательных батальонов заблокировали движение грузовых поездов с углем, следующих из ЛДНР. Радикалы объясняют свои действия необходимостью борьбы с контрабандой, якобы идущей вместе с углем. Служба безопасности Украины назвала эти действия незаконными, возбуждено уголовное дело.