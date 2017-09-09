Донор спермы – или азбука секса

Как-то я смотрел телешоу про то, как надо заниматься сексом. Из участников мне запомнились одна гламурная то ли журналистка, то ли актриска и один деревенский житель: рослый, красивый мужик уже за шестьдесят. Он всю жизнь то ли постоянно женился и разводился, то ли не женился вообще и шатался по бабам. У него куча детей от разных женщин, но постоянной семьи нет.

Короче, мужчина с большим опытом в обсуждаемой теме. Видимо, кто то из телевизионщиков надыбал этот типаж где-то в командировке или у себя на даче в деревне.

И были ещё зрительницы в зале. В основном тётки около сорока. На них тоже интересно было смотреть.

Начала томным голосом гламурная бабёшка:

– Секс для меня – это широкая кровать с шёлковыми простынями посреди комнаты в просторном роскошном зале. Открытые настежь окна, через которые доносятся из сада соловьиные трели. Кровать вся усыпанная розовыми лепестками. Над головой подсвечники с зажжёнными свечами. Тихая музыка…

Ну, и далее в том же духе.

Женщины в зале завистливо вздыхали: живут же некоторые!

Потом выступил вышеуказанный дед с изложением своего видения предмета. Безапелляционным тоном он поломал всю предыдущую ажурную конструкцию:

– Розовые лепестки не нужны. Пользы от них для дела никакой. Только к телу липнут и мусор создают… Свечи не нужны. Они от тряски могут опрокинуться и что-нибудь поджечь в самый неподходящий момент… Интерьеры тоже не нужны: всё равно по сторонам не глядишь… Музыка что есть, что нет: для этого дела без разницы…

– Простыни шёлковые применять нельзя. Они скользкие и плохо впитывают влагу. Тело по ним скользит. Собьются в комок, и будет мокро на них лежать. Простыни должны быть грубые льняные – они меньше всего скользят и лучше всех впитывают влагу. На крайний случай – хлопчатобумажные.

– Кровать должна иметь спинку. Чтобы был упор для ног. Ширина кровати значения не имеет. Но она должна быть придвинута одним боком к стенке. На стене лучше повесить ковёр. Чтобы баба не скользила и не липла кожей к тому, что на стене. Самому надо лечь с краю, а ее положить к стенке. Потому что если навалиться на нее сверху, она будет задыхаться (мужик был рослый и крупный). А если во время этого дела висеть на своих локтях, то быстро устанешь сам.

– Прижал ее к ковру, чтобы не ёрзала, упёрся ногами в спинку кровати – и пошёл! А окно в сад лучше закрыть. А то комары налетят и задницу закусают…

Теперь женщины в зале смотрели с восхищением на него. В глазах их читалось: «Вот это мужик! Настоящий!»

bulochnikov

По материалам: http://publizist.ru/blogs/107374/20195/-