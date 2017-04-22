Проишествия 

Донецкая фильтровальная станция снова остановлена из-за обстрелов

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Фото: gottstat.com

Донецкая фильтровальная станция вновь обесточена и остановила свою работу из-за обстрелов. Об этом в субботу 22 апреля сообщает ДАН, ссылаясь на представителя коммунального предприятия «Компания „Вода Донбасса“»

«Сегодня в 9:40 ДФС вновь остановила работу. Известно, что в окрестностях станции повреждены линии электропередачи», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ЛЭП были повреждены обстрелами предположительно накануне вечером.

Отметим, что последний раз ДФС была обесточена 29 марта в результате обстрелов со стороны украинских подразделений и тогда же приостановила свою работу. Лишь через неделю, 5 апреля, станция была запущена в работу.

Напомним, что район Донецкой фильтровальной станции по-прежнему является одной из наиболее «горячих точек» в Донбассе. Предприятие находится вблизи Ясиноватой. Обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны фронта. Это, прежде всего, Донецк и Ясиноватая, поселки Васильевка и Спартак, находящиеся под контролем ДНР, а также Авдеевка, Красногоровка и поселок Верхнеторецкое, которые подконтрольны ВСУ. За время конфликта на территории станции было зафиксировано более 370 попаданий взрывоопасных предметов.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/04/22/doneckaya-filtrovalnaya-stanciya-snova-ostanovlena-iz-za-obstrelov

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