Донецк: Силовики ДНР предотвратили диверсию украинских спецслужб

Спецслужбы ДНР предотвратили террористический акт, организованный украинскими диверсантами. Об этом во вторник 4 июля сообщает ДАН, со ссылкой на заявление заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.

«Сегодня благодаря бдительности наших граждан в городе Донецке предотвращен террористический акт украинских спецслужб. В 9 часов утра местными жителями было обнаружено на улице Щорса в жилом секторе, вблизи пищевого колледжа, взрывное устройство с дистанционным управлением. В настоящий момент взрывное устройство удалось обезвредить», — сообщил замкомкорпусом.

Предположительно, взрывное устройство должно было сработать сегодня в утреннее время. Басурин отметил, что теракт планировался накануне Минских переговоров 5 июля и в преддверии встречи лидеров Большой двадцатки.

«Согласно данным нашей разведки, это не единственный теракт, спланированный украинскими спецслужбами накануне встречи G20. У нас имеется подтверждение, что властями Украины даны указания на проведение в период до 9 июля кровавых провокаций, в том числе на подконтрольных ВСУ территориях, имеющих цель дискредитировать руководство ДНР», — почеркнул замком.

Отметим, что украинские спецслужбы активно ведут на территории Донбасса террористическую деятельность. Как сообщило сегодня агентство «Луганский информационный центр», министерство госбезопасности ЛНР обезвредило мину, установленную украинскими диверсантами на пути следования автомобилей Специальной мониторинговой миссии (СММ)